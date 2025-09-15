Jharkhand weather changed heavy rain yellow alert in 16 districts expert gave reason know all Mausam news imd झारखंड में फिर तांडव मचाएगा मॉनसून, इन 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, एक्सपर्ट क्या बोले?, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand weather changed heavy rain yellow alert in 16 districts expert gave reason know all Mausam news imd

झारखंड में फिर तांडव मचाएगा मॉनसून, इन 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, एक्सपर्ट क्या बोले?

Jharkhand Weather News: रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले तीन दिन तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीMon, 15 Sep 2025 09:16 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड में फिर तांडव मचाएगा मॉनसून, इन 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, एक्सपर्ट क्या बोले?

झारखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जो अगले 24 से 72 घंटे तक प्रभावी रहेगा। राजधानी रांची समेत संताल परगना, कोल्हान प्रमंडल और छोटानागपुर क्षेत्र के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है।

रविवार दोपहर में करीब एक घंटे तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर की सड़कें और अलग-अलग मुहल्लों की गलियां जलमग्न हो गईं। इस बारिश ने नगर निगम की व्यवस्था की को बेनकाब कर दिया। दोपहर करीब दो बजे शुरू हुई झमाझम बारिश का सिलसिला एक ही रफ्तार में तीन बजे तक जारी रहा। इसके बाद बारिश की रफ्तार धीमी हुई, लेकिन अलग-अलग इलाकों में पानी बरसने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा।

वहीं, मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। देर शाम तक लगातार होती रही बारिश ने राजधानी को जलमग्न कर दिया। महीनों से बंद पड़ी नालियों और कचरे से भरी गलियों ने हालात को और बदतर बना दिया। शहर के निचले इलाकों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। शहर में हुई मूसलाधार बारिश के बीच जल निकासी के सभी सिस्टम फेल हो गए। इससे दर्जनों मुहल्लों में लोगों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ा।

दूसरी ओर स्लम एरिया और नई कॉलोनियों में हालात सबसे ज्यादा बदतर नजर आए। गाद और कीचड़युक्त पानी ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया। घंटों तक लोग अपने-अपने घरों में ही दुबके रहे। बारिश थमने के बाद लोग पानी को निकालने में जुट गए। कांटाटोली फ्लाईओवर के नीचे पानी का तेज बहाव चुटिया, सिरमटोली और ओवरब्रिज तक असर दिखा। कर्बला चौक से मिशन चौक मार्ग पर जलजमाव के कारण घंटों जाम लगा रहा। लालपुर थाना के पास नाले के ओवरफ्लो से बार-बार ट्रैफिक बाधित हुआ। हिंदपीढ़ी, हरमू रोड, इटकी रोड, पंडरा, रातू रोड, लटमा, बूटी मोड़, कोकर, कांटाटोली, पुंदाग में गली-मुहल्ले जलमग्न हो गए। कच्चे नालों से गंदा पानी और गाद घरों में घुसी, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। दिनचर्या और स्वास्थ्य पर खतरे को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ी। बारिश थमी तो लोग घरों से गंदा पानी और कीचड़ निकालने में लगे रहे।

jharkhand rain

पूरे राज्य में कहां-कहां जारी हुआ है अलर्ट

1. उत्तर और दक्षिण छोटानागपुर: रांची, रामगढ़, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा

2. कोल्हान प्रमंडल: पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा

3. संताल परगना: देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा

4. अन्य प्रभावित जिले: गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग

मौसम प्रणाली में हो रहे बदलाव का कारण

1. निम्न दबाव क्षेत्र उत्तरी तेलंगाना और विदर्भ में सक्रिय है।

2. इससे जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से 4.5 किमी ऊपर तक फैला है।

3. यह प्रणाली पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रही है, जिससे झारखंड में व्यापक वर्षा की संभावना है।

4. आंध्र और ओडिशा के तटीय भाग में बना हुआ निम्न दबाव

विशेषज्ञ की सलाह

रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले तीन दिन तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र आंध्र और ओडिशा के तटीय भाग से गुजर रहा है। इससे बारिश हो रही है। बारिश में सतर्क रहना जरूरी है।

रांची में हो रही बारिश दुर्गा पूजा पंडालों के निर्माण को प्रभावित कर रही है। रविवार को हुई मूसलाधार बारिश ने श्रद्धा की सजावट को रोक दिया। कई प्रमुख इलाकों में बन रहे पंडाल परिसर में पांच से छह इंच तक पानी भरने से आयोजकों की चिंता बढ़ गई है। शहर के अधिकांश इलाकों में हुई बारिश से धुर्वा के मोंटेशरी मैदान, पंचवटी दुर्गा पूजा समिति, सेक्टर 3 दुर्गा पूजा समिति, हटिया स्टेशन, गीतांजलि क्लब मोरहाबादी, ज्योति संगम पूजा समिति, जिला स्कूल में बन रहे श्रीराम लला पूजा समिति, कोकर दुर्गा पूजा समिति, पंडरा में बन रहे पंडालों के निर्माण असर पड़ा। पूजा समिति सदस्यों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते पंडालों में लकड़ी, बांस और सजावट की सामग्री खराब होने की आशंका बढ़ गई है। समय पर पंडाल तैयार करने में भी मुश्किलें आ रही हैं। समितियों ने निगम से अपील की है कि पंडाल परिसरों से तुरंत पानी निकालने की व्यवस्था की जाए।