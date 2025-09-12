पूरी तरह बदल गया झारखंड का मौसम, अब 15 सितंबर तक कैसा रहेगा हाल; IMD ने बताया

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम में अचानक बदलाव के बाद झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अपडेट दिया है।

Jharkhand Weather: गुरुवार को झारखंड का मौसम पूरी तरह बदल गया। कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद झारखंड के लोगों ने राहत की सांस ली। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली, जिससे गर्मी से राहत मिल गई। लगातार तीन घंटों तक तेज हवा के साथ हुई बारिश ने मौसम का मिजाज ठंडा कर दिया। इस दौरान मौसम खराब होने के कारण रांची की दो फ्लाइट डायवर्ट करनी पड़ी। अब मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक झारखंड के अलग-अलग इलाकों में बारिश का अपडेट दिया है।

आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश भी होगी मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले पांच दिनों के दौरान भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राज्य मे 15 सितंबर के बाद मौसम में थोड़ा सुधार होगा और बादल छंटेंगे।

हिमालय क्षेत्र में बना ट्रफ झारखंड से गुजर रहा मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ बना हुआ है। इसके झारखंड से होकर गुजरने के चलते यहां पर भी असर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते झारखंड में आसमान से पानी बरस रहा है।

विभाग का पूर्वानुमान रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद बताया कि राज्य में अगले पाच दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान एक से दो बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य में 15 के बाद बादलों के छंटने की उम्मीद है।