पूरी तरह बदल गया झारखंड का मौसम, भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट; 5 की मौत
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने रांची समेत पूरे झारखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी और वज्रपात भी होगा।
Jharkhand Weather: झारखंड का मौसम अब पूरी तरह से बदल गया है। रांची समेत झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अगले दो दिन राज्यभर में बारिश होने की संभावना है। इधर, संताल परगना में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश के बीच ठनका गिरने से दो सगी बहनें समेत पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दुमका के काठीकुंड निवासी शिवलाल मुर्मू की दो मासूम बेटियां मिरु मुर्मू और अनिता मुर्मू, देवघर के मधुपुर निवासी अमरनाथ यादव व उनके साले अशोक यादव और चितरा निवासी रामरेश किस्कू के पुत्र देव कुमार शामिल हैं।
मौसम विभाग, रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले दो दिनों के दौरान घने बादल छाए रहेंगे और राज्य के करीब सभी हिस्सों में बारिश होगी। 15 जिले ऐसे हैं, जहां कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में ज्यादा प्रभाव दिखेगा। गुरुवार को राज्य के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, खूंटी, रांची, सिमडेगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा आदि जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
राज्य के तीन जिलों में हुई भारी बारिश
इन दो दिनों के बीच सबसे ज्यादा (भारी) बारिश पूर्वी सिंहभूम, मेदिनीनगर और धनबाद में हुई। पूर्वी सिंहभूम में 84.8 मिमी बारिश हुई। वहीं, मेदिनीनगर में 71.6 मिमी, धनबाद में 71.2, दुमका में 58.6 मिमी, रांची के खलारी में 49.8 मिमी, लातेहार में 43.5 मिमी, बोकारो में 43 मिमी, जामताड़ा में 42.6 मिमी, पश्चिमी सिंहभूम 40.4 मिमी समेत राज्य के अन्य हिस्सों में 20 से 30 मिमी बारिश हुई।
गर्मी से राहत मिली
बुधवार को मौसम साफ रहने और अधिकतम तापमान में 3 डिग्री के उछाल के बावजूद रांची में गर्मी से राहत महसूस की गई। ऐसा इसलिए कि अधिकतम पारा अभी 31.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, 35.4 डिग्री तापमान के साथ मेदिनीनगर का पारा राज्य में सबसे अधिक रहा।
बता दें कि झारखंड में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इश दौरान कई इलाकों में तेज बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर चालू है। यहां मौसम लोगों पर कहर बनकर भी बरस रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि इस तरह की बारिश और हवाओं का दौर आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सलाह दी है कि खराब मौसम होने पर बाहर ना निकलें।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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