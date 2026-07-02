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पूरी तरह बदल गया झारखंड का मौसम, भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट; 5 की मौत

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने रांची समेत पूरे झारखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी और वज्रपात भी होगा।

पूरी तरह बदल गया झारखंड का मौसम, भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट; 5 की मौत

Jharkhand Weather: झारखंड का मौसम अब पूरी तरह से बदल गया है। रांची समेत झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अगले दो दिन राज्यभर में बारिश होने की संभावना है। इधर, संताल परगना में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश के बीच ठनका गिरने से दो सगी बहनें समेत पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दुमका के काठीकुंड निवासी शिवलाल मुर्मू की दो मासूम बेटियां मिरु मुर्मू और अनिता मुर्मू, देवघर के मधुपुर निवासी अमरनाथ यादव व उनके साले अशोक यादव और चितरा निवासी रामरेश किस्कू के पुत्र देव कुमार शामिल हैं।

मौसम विभाग, रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले दो दिनों के दौरान घने बादल छाए रहेंगे और राज्य के करीब सभी हिस्सों में बारिश होगी। 15 जिले ऐसे हैं, जहां कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में ज्यादा प्रभाव दिखेगा। गुरुवार को राज्य के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, खूंटी, रांची, सिमडेगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा आदि जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

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राज्य के तीन जिलों में हुई भारी बारिश

इन दो दिनों के बीच सबसे ज्यादा (भारी) बारिश पूर्वी सिंहभूम, मेदिनीनगर और धनबाद में हुई। पूर्वी सिंहभूम में 84.8 मिमी बारिश हुई। वहीं, मेदिनीनगर में 71.6 मिमी, धनबाद में 71.2, दुमका में 58.6 मिमी, रांची के खलारी में 49.8 मिमी, लातेहार में 43.5 मिमी, बोकारो में 43 मिमी, जामताड़ा में 42.6 मिमी, पश्चिमी सिंहभूम 40.4 मिमी समेत राज्य के अन्य हिस्सों में 20 से 30 मिमी बारिश हुई।

गर्मी से राहत मिली

बुधवार को मौसम साफ रहने और अधिकतम तापमान में 3 डिग्री के उछाल के बावजूद रांची में गर्मी से राहत महसूस की गई। ऐसा इसलिए कि अधिकतम पारा अभी 31.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, 35.4 डिग्री तापमान के साथ मेदिनीनगर का पारा राज्य में सबसे अधिक रहा।

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बता दें कि झारखंड में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इश दौरान कई इलाकों में तेज बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर चालू है। यहां मौसम लोगों पर कहर बनकर भी बरस रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि इस तरह की बारिश और हवाओं का दौर आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सलाह दी है कि खराब मौसम होने पर बाहर ना निकलें।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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