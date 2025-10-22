बस दो दिन और, ठंड की एंट्री से पहले झारखंड में होगी झमाझम बारिश, पढ़िए अपडेट

संक्षेप: Jharkhand Weather: मौसम विभाग के अनुसार,24 के बाद राज्य के गुमला,खूंटी,सिमडेगा जिलों के अलावा कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं,25 अक्तूबर से पूरे राज्य में बारिश की आशंका जताई गई है।

राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में अगले तीन दिनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। सुबह की धुंध के साथ 23 अक्तूबर से आसमान पर बादलों के छाने के आसार हैं। 25 से 27 अक्तूबर तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि होने का भी अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार,24 के बाद राज्य के गुमला,खूंटी,सिमडेगा जिलों के अलावा कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं,25 अक्तूबर से पूरे राज्य में बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार,अंडमान के दक्षिण समुद्र और बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ एक अपर साईक्लोनिक सर्कुलेशन मंगलवार को एक निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर गतिशील है।

अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और व्यापक होने और गहरे निम्नदबाव क्षेत्र बनने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इससे 22 से लेकर 24 तक पूरे झारखंड का मौसम प्रभावित होगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब है।