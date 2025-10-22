Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand weather change rain forecast after two days thunderstorm winter entry all imd updates
बस दो दिन और, ठंड की एंट्री से पहले झारखंड में होगी झमाझम बारिश, पढ़िए अपडेट

बस दो दिन और, ठंड की एंट्री से पहले झारखंड में होगी झमाझम बारिश, पढ़िए अपडेट

संक्षेप: Jharkhand Weather: मौसम विभाग के अनुसार,24 के बाद राज्य के गुमला,खूंटी,सिमडेगा जिलों के अलावा कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं,25 अक्तूबर से पूरे राज्य में बारिश की आशंका जताई गई है।

Wed, 22 Oct 2025 09:23 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में अगले तीन दिनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। सुबह की धुंध के साथ 23 अक्तूबर से आसमान पर बादलों के छाने के आसार हैं। 25 से 27 अक्तूबर तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि होने का भी अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार,24 के बाद राज्य के गुमला,खूंटी,सिमडेगा जिलों के अलावा कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं,25 अक्तूबर से पूरे राज्य में बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार,अंडमान के दक्षिण समुद्र और बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ एक अपर साईक्लोनिक सर्कुलेशन मंगलवार को एक निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर गतिशील है।

अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और व्यापक होने और गहरे निम्नदबाव क्षेत्र बनने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इससे 22 से लेकर 24 तक पूरे झारखंड का मौसम प्रभावित होगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब है।

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को रांची का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम और अधिकतम एक डिग्री अधिक है। वहीं, देवघर का अधिकतम सर्वाधिक 33.7 डिग्री रहा। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत झारखंड में 23 से मौसम बदलाव होगा। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाएंगे और कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। राज्य में 27 तक कई जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand Weather Ranchi News Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।