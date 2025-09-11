jharkhand weather change again heavy rain in ranchi and ither districts फिर बदल गया झारखंड का मौसम, रांची में झमाझम बारिश; गर्मी से मिली राहत, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather change again heavy rain in ranchi and ither districts

फिर बदल गया झारखंड का मौसम, रांची में झमाझम बारिश; गर्मी से मिली राहत

Jharkhand Weather: झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। रांची समेत कई जिलों में एक बार फिर से बारिश की शुरूआत हो गई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 11 Sep 2025 02:33 PM
share Share
Follow Us on
फिर बदल गया झारखंड का मौसम, रांची में झमाझम बारिश; गर्मी से मिली राहत

Jharkhand Weather: कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद झारखंड में फिर से मॉनसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वनुमान के अनुसार, अगले 7 दिनों तक कई जिलों में बारिश का अपडेट जारी किया गया था। अपडेट के अनुसार ही गुरुवार को रांची में जमकर बारिश की शुरूआत हुई है। पूरे रांची में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण रांची के तापमान में गिरावट देखने को मिली है।

अगले 7 दिन झमाझम बारिश होगी

जून, जुलाई, अगस्त में भारी बारिश के कारण झारखंड पानी-पानी हो गया था। हालांकि, सितंबर की शुरुआत के बाद से मॉनसून की धार कम हुई है, लेकिन एक बार फिर से बारिश की शुरुआत हो गई है। रांची समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अपडेट जारी करते हुए बताया है कि अगले 7 दिनों तक यानि 16 सितंबर तक झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश होगी और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।

बता दें कि पंजाब, बिहार और कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तेज बारिश के कारण डैम और नदियों में पानी ज्यादा होने का कारण कई इलाके डूब गए हैं। इसी तरह की स्थिति पहले झारखंड में भी बनी हुई थी। भारी बारिश के कारण झारखंड के कई इलाके पानी से लबालब हो गए थे। पानी भर जाने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।