फिर बदल गया झारखंड का मौसम, रांची में झमाझम बारिश; गर्मी से मिली राहत

Jharkhand Weather: झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। रांची समेत कई जिलों में एक बार फिर से बारिश की शुरूआत हो गई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है।

Jharkhand Weather: कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद झारखंड में फिर से मॉनसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वनुमान के अनुसार, अगले 7 दिनों तक कई जिलों में बारिश का अपडेट जारी किया गया था। अपडेट के अनुसार ही गुरुवार को रांची में जमकर बारिश की शुरूआत हुई है। पूरे रांची में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण रांची के तापमान में गिरावट देखने को मिली है।

अगले 7 दिन झमाझम बारिश होगी जून, जुलाई, अगस्त में भारी बारिश के कारण झारखंड पानी-पानी हो गया था। हालांकि, सितंबर की शुरुआत के बाद से मॉनसून की धार कम हुई है, लेकिन एक बार फिर से बारिश की शुरुआत हो गई है। रांची समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अपडेट जारी करते हुए बताया है कि अगले 7 दिनों तक यानि 16 सितंबर तक झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश होगी और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।