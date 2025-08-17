jharkhand weather big update when it will rain imd told झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, अब कब होगी बारिश; मौसम विभाग ने बताया, Jharkhand Hindi News - Hindustan
बीते कुछ हफ्तों से लगातार बारिश के बाद अब झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। राज्य में कहीं-कहीं बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले चार दिनों के दौरान आमतौर पर हल्के बादल छाए रहेंगे।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 17 Aug 2025 06:23 AM
बीते कुछ हफ्तों से लगातार बारिश के बाद अब झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। राज्य में कहीं-कहीं बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले चार दिनों के दौरान आमतौर पर हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन में एक या दो बार हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। कहीं-कहीं गरज और तेज हवा के साथ वज्रपात होने का पूर्वानुमान है। 21 के बाद मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर बारिश हुई। इसमें सबसे अधिक बारिश सरायकेला में 22.4 मिमी बारिश हुई, जबकि, रामगढ़ में 15.4 मिमी बारिश हुई। वहीं, रांची में 6.8 मिमी बारिश हुई। ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मॉनसून कमजोर होगा और बारिश कम होती जाएगी।

राज्य में एक से लेकर 12 जून तक 877.8 मिमी बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश 688.6 मिमी से 31 फीसदी अधिक है। रांची में इस दौरान 1082.4 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य वर्षा 756.6 मिमी से 58 फीसदी अधिक है। राज्य में विभिन्न जिलों का तापमान सामान्य तापमान के करीब है। रांची का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में सबसे अधिक तापमान गोड्डा का रहा। यहां सबसे अधिक 37 डिग्री अधिकतम तापमान रहा।