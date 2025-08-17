झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, अब कब होगी बारिश; मौसम विभाग ने बताया

बीते कुछ हफ्तों से लगातार बारिश के बाद अब झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। राज्य में कहीं-कहीं बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले चार दिनों के दौरान आमतौर पर हल्के बादल छाए रहेंगे।

बीते कुछ हफ्तों से लगातार बारिश के बाद अब झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। राज्य में कहीं-कहीं बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले चार दिनों के दौरान आमतौर पर हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन में एक या दो बार हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। कहीं-कहीं गरज और तेज हवा के साथ वज्रपात होने का पूर्वानुमान है। 21 के बाद मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर बारिश हुई। इसमें सबसे अधिक बारिश सरायकेला में 22.4 मिमी बारिश हुई, जबकि, रामगढ़ में 15.4 मिमी बारिश हुई। वहीं, रांची में 6.8 मिमी बारिश हुई। ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मॉनसून कमजोर होगा और बारिश कम होती जाएगी।