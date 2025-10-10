jharkhand weather big update light rain forecats for next 24 hours imd झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम; IMD ने बताया, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड न्यूज़

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम; IMD ने बताया

झारखंड मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रविवार से झारखंड में मानसून विदायी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को कहीं-कहीं आंशिक बादल छा सकते हैं और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 10 Oct 2025 06:41 AM
झारखंड का आसमान शनिवार से पूरी तरह से साफ हो जाएगा। रविवार से झारखंड में मानसून विदायी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को कहीं-कहीं आंशिक बादल छा सकते हैं और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। रविवार से पूरे झारखंड में धूप खिलने के साथ पश्चिम और उत्तर से आनेवाले हवाओं का रूख होगा। ठंडी हवा के आने से अगले चार दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के बाद झारखंड के पश्चिम और पश्चिमोत्तर भाग स्थित प्रदेशों से बादल छटेंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। इसके बाद बिहार समेत झारखंड से भी मानसून निष्कृय हो जाएगा।

मौसम वैज्ञानियों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इससे झारखंड का दक्षिणी भाग कुछ प्रभावित हो सकता है। जबकि, राज्य के बिहार और यूपी से सटे जिलों के साथ पूरे उत्तरी झारखंड से मानूसन की विदाई 12 अक्तूबर तक पहले चरण में होगी। जबकि, शेष झारखंड में इसकी विदायी एक दिन बाद होने की संभावना बन रही है।

राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा है। केवल कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। इसमें धनबाद में 21.8, खूंटी में 17, पूर्वी सिंहभूम में चार मिमी समेत दुमका, गुमला और रांची में कहीं-कहीं हल्की या छिटपुट बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। लेकिन, अगले चार दिन बाद न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की कमी आ सकती है।

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में मानसून कमजोर हो रहा है। शनिवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों से बादल छटने का अनुमान है। इसके साथ ही पश्चिम की शुष्क हवाओं का रूख होगा। इसके साथ ही मानसून विदायी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।