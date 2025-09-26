jharkhand weather big update heavy rain alert in ranchi imd झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, रांची में होगी झमाझम बारिश; IMD ने क्या बताया, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, रांची में होगी झमाझम बारिश; IMD ने क्या बताया

झारखंड के मौसम को लेकर अपडेट देते हुए विभाग ने बताया कि आज रांची में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि रांची में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 26 Sep 2025 07:43 AM
Jharkhand Weather Forecast: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रांची में शुक्रवार को भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान एक से दो बार बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। राज्य के दक्षिणी भाग के रांची और उसके आसपास के जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। 30 सितंबर तक रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने होगी। वज्रपात होने की चेतावनी जारी की गई है। आइए जानते हैं झारखंड के पूरे मौसम का हाल।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के 26 सितंबर को दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्रप्रदेश के तटों से दूर उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके 27 सितंबर की सुबह के आसपास दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्रप्रदेश के तटों को पार करने की बहुत संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई।

रांची में गुरुवार को 11.8 मिमी बारिश हुई। वहीं, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, खूंटी, गुमला, हजारीबाग समेत अन्य जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। राज्य में एक जून से लेकर 24 सितंबर तक राज्य में 1173.2 मिमी बारिश हुई। यह इस अवधि की सामान्य वर्षापात 992 मिमी से 18 फीसदी कम है। वहीं, रांची में इस दौरान 1516.2 मिमी बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश 1008.3 मिमी से 50 फीसदी अधिक है। विभाग के मुताबिक, बादल छाए रहने के कारण अगले पांच दिनों तक राज्य के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। रांची का अधिकतम तापमान बुधवार को 31.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री रहा। जबकि, गोड्डा का अधिकतम सर्वाधिक 35.2 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य में रांची समेत विभिन्न जिलों में अगले दो दिन बादल छाए रहेंगे। इस दौरान छिटपुट बारिश के भी आसार हैं।