झारखंड में कहर बनकर गिरी आसमानी बिजली, 7 की मौत; आंधी-बारिश की चेतावनी
झारखंड में गुरुवार को आंधी-बारिश और आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। सूबे के अलग-अलग जिलों में हुई वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने कल भी आंधी बारिश की चेतावनी दी है।
झारखंड के कई जिलों में गुरुवार को आंधी-बारिश के साथ आकाशीय बिजली ने कहर बरपा दिया। इस दौरान हुए वज्रपात में विभिन्न जिलों में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य झुलस गए। मौसम विभाग ने कल यानी शुक्रवार को भी झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की मानें तो मॉनसून से पूरी तरह ऐक्टिव होने से पहले प्रीमॉनसूनी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
झारखंड के 4 जिलों में वज्रपात से मौतें
पुलिस ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान झारखंड के 4 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 महिलाएं और 3 नाबालिग शामिल हैं। पलामू, चतरा और जामताड़ा जिलों में दो-दो जबकि लोहरदगा में एक शख्स की वज्रपात से मौत हुई है।
पलामू जिले में दो की मौत
पलामू में गुरुवार को 2 अलग-अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल थी। मृतकों की पहचान चिंता कुंवर (35) और अनेश कुमार (12) के तौर पर हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि चिंता कुंवर जब खेत में काम कर रही थीं तभी उन पर बिजली गिरी। वहीं अनेश पर आकाशीय बिजली तब गिरी जब वह बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे शरण लिए था।
चतरा जिले में दो की मौत
वहीं चतरा जिले के मयूरहंट पुलिस स्टेशन इलाके में वज्रपात से 44 साल की महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक पुरुष की पहचान सहदेव ठाकुर (50) के तौर पर हुई है। मयूरहंट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राहुल दुबे ने बताया कि महिला पर बिजली तब गिरी जब वह घर के बाहर काम कर रही थी। वहीं शख्स की मौत तब हुई जब वह पशुओं को चरा रहा था।
लोहरदगा में एक की मौत, एक अन्य झुलसा
वहीं लोहरदगा जिले के बत्रू गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 11 साल की लड़की की मौत हो गई जबकि एक 12 साल का लड़का झुलस गया। यह घटना तब हुई जब बच्चे गांव में आम तोड़ रहे थे। वज्रपात से लड़की की तुरंत मौत हो गई। जान गंवाने वाली लड़की की पहचान नीलम कुमारी के तौर पर हुई है।
जामतारा जिले में दो की मौत, दो झुलसे
वज्रपात की एक अन्य घटना जामताड़ा के चकदाहा गांव में हुई। इसमें एक किशोर समेत 2 लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य झुलस गए। मृतकों की पहचान विशेष्वर टुडू (16) और बिनु हांसदा (50) के तौर पर हुई है।
शुक्रवार को आंधी-बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने कल शुक्रवार को झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। कहीं-कहीं तेज हवा और गरज के साथ जोरदार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार को छोड़कर शेष झारखंड में आंधी-तूफान के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। यह प्री-मॉनसूनी मौसमी गतिविधि होगी।
(पीटीआई, IMD और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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