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झारखंड में कहर बनकर गिरी आसमानी बिजली, 7 की मौत; आंधी-बारिश की चेतावनी

Krishna Bihari Singh पीटीआई, रांची
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झारखंड में गुरुवार को आंधी-बारिश और आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। सूबे के अलग-अलग जिलों में हुई वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने कल भी आंधी बारिश की चेतावनी दी है।

झारखंड में कहर बनकर गिरी आसमानी बिजली, 7 की मौत; आंधी-बारिश की चेतावनी

झारखंड के कई जिलों में गुरुवार को आंधी-बारिश के साथ आकाशीय बिजली ने कहर बरपा दिया। इस दौरान हुए वज्रपात में विभिन्न जिलों में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य झुलस गए। मौसम विभाग ने कल यानी शुक्रवार को भी झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की मानें तो मॉनसून से पूरी तरह ऐक्टिव होने से पहले प्रीमॉनसूनी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

झारखंड के 4 जिलों में वज्रपात से मौतें

पुलिस ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान झारखंड के 4 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 महिलाएं और 3 नाबालिग शामिल हैं। पलामू, चतरा और जामताड़ा जिलों में दो-दो जबकि लोहरदगा में एक शख्स की वज्रपात से मौत हुई है।

पलामू जिले में दो की मौत

पलामू में गुरुवार को 2 अलग-अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल थी। मृतकों की पहचान चिंता कुंवर (35) और अनेश कुमार (12) के तौर पर हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि चिंता कुंवर जब खेत में काम कर रही थीं तभी उन पर बिजली गिरी। वहीं अनेश पर आकाशीय बिजली तब गिरी जब वह बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे शरण लिए था।

चतरा जिले में दो की मौत

वहीं चतरा जिले के मयूरहंट पुलिस स्टेशन इलाके में वज्रपात से 44 साल की महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक पुरुष की पहचान सहदेव ठाकुर (50) के तौर पर हुई है। मयूरहंट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राहुल दुबे ने बताया कि महिला पर बिजली तब गिरी जब वह घर के बाहर काम कर रही थी। वहीं शख्स की मौत तब हुई जब वह पशुओं को चरा रहा था।

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लोहरदगा में एक की मौत, एक अन्य झुलसा

वहीं लोहरदगा जिले के बत्रू गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 11 साल की लड़की की मौत हो गई जबकि एक 12 साल का लड़का झुलस गया। यह घटना तब हुई जब बच्चे गांव में आम तोड़ रहे थे। वज्रपात से लड़की की तुरंत मौत हो गई। जान गंवाने वाली लड़की की पहचान नीलम कुमारी के तौर पर हुई है।

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जामतारा जिले में दो की मौत, दो झुलसे

वज्रपात की एक अन्य घटना जामताड़ा के चकदाहा गांव में हुई। इसमें एक किशोर समेत 2 लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य झुलस गए। मृतकों की पहचान विशेष्वर टुडू (16) और बिनु हांसदा (50) के तौर पर हुई है।

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शुक्रवार को आंधी-बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने कल शुक्रवार को झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। कहीं-कहीं तेज हवा और गरज के साथ जोरदार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार को छोड़कर शेष झारखंड में आंधी-तूफान के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। यह प्री-मॉनसूनी मौसमी गतिविधि होगी।

(पीटीआई, IMD और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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