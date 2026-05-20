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झारखंड में मौसम के 2 रंग; कहां लू का टॉर्चर, किन जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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झारखंड के पलामू सहित 6 जिलों में उमस और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इसके विपरीत, मौसम विभाग ने बुधवार को संताल परगना, धनबाद और बोकारो सहित कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

झारखंड में मौसम के 2 रंग; कहां लू का टॉर्चर, किन जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी?

झारखंड के पलामू और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी और उमस बढ़ गई है, जहां पलामू का तापमान सबसे अधिक 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गढ़वा और सरायकेला में भी पारा 41 डिग्री के पार है और आने वाले दिनों में इन छह जिलों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। दूसरी ओर, मौसम विभाग ने संताल परगना के गोड्डा, साहिबगंज, दुमका और धनबाद सहित कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची समेत अन्य हिस्सों में भी मौसम बदलने के आसार हैं, जबकि यूपी और बिहार के पास बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है।

मौसम विभाग ने बुधवार को संताल परगना के गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो सहित कुल 9 जिलों में आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खुंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जिलों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।

इन जिलों में उमस की गर्मी के साथ तापमान बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की गयी है। झारखंड में मंगलवार पलामू का तापमान 42.5 डिग्री रहा। वहीं गढवा 42.0, सरायकेला 41.7 और जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री रहा। वहीं चतरा में उमस की गर्मी लोगों को सता रही है। वहीं इस दिन पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के कुछ हिस्सों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई। राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले एक से दो डिग्री अधिक चल रहे हैं।

वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य की तुलना में एक से तीन डिग्री तक अधिक है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, झारखंड के आसपास उत्तर प्रदेश में सिस्टम बने हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इससे होकर एक ट्रफ लाइन गुजर रहा है। यह ट्रफ इस सिस्टम से होकर मणिपुर तक कायम है जो कि बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, बांगलादेश होकर गुजर रहा है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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