झारखंड में मौसम का तांडव, 16 जिलों में दो दिन बारिश-आंधी का अलर्ट; वज्रपात से 9 की मौत
Jharkhand Weather: झारखंड में मौसम ने तांडव दिखाया। वज्रपात से रांची में तीन समेत राज्यभर में कुल 9 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 16 जिलों में दो दिन के लिए बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है।
Jharkhand Weather: झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। रांची जिले में तीन समेत राज्यभर में नौ लोगों की मौत हो गई। जबकि दर्जनभर से अधिक घायल हैं। इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। आसमान में घने बादल छाएंगे और लगभग सभी जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। 30 जून (मंगलवार) और एक जुलाई (बुधवार) को राज्य में आधे से अधिक जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है।
जानकारी के अनुसार, खूंटी वन प्रमंडल के सोनाहातू में कार्यरत वनरक्षक रोशन श्रीवास्तव (32) की वज्रपात से मौत हो गई। उनके साथ मौजूद वनकर्मी जयनंदन महतो, मजदूर धांसू मछुआ व सनातन महतो झुलस गए। रोशन बुंडू के निवासी थे। इधर, सिल्ली के दोवाडु में 16 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। वहीं बेड़ो के सेमरा में 25 वर्षीय युवा किसान रवि तिग्गा की मौत हो गई।
वज्रपात से 9 की मौत, कई घायल
इधर, लोहरदगा के कैरो अंतर्गत सढ़ाबे गांव में मवेशी चरा रही तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। गुमला के घाघरा स्थित कुगांव में धान का बिचड़ा लगाने जा रहे किसान देवराज उरांव (45) की मौत हो गई। सिमडेगा के बानो में भी एक की जान चली गई। गढ़वा के रंका में आम चुन रहे दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक झुलस गया। उधर, पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव के चतरिसाई में घर के बरामदे में बैठे विक्की पिंगुवा (25) की जान चली गई। इस दौरान एक युवक समेत तीन बच्चे झुलस गए। मझगांव में ही महिला कोडेंकल (22) झुलस गई। उधर, बहरागोड़ा के कदमडीहा में जामुन तोड़ने गए चार बच्चे झुलस गए।
राज्य में कल से 16 जिलों में भारी बारिश के आसार
मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच मानसून की बारिश के अच्छे संकेत हैं। झारखंड में मंगलवार से आसमान में घने बादल छाएंगे और लगभग सभी जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। 30 जून (मंगलवार) और एक जुलाई (बुधवार) को राज्य में आधे से अधिक जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 16 जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। सोमवार से आंधी और गरज के साथ वातावरण में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। वहीं, दूसरी ओर पलामू, चतरा और गढ़वा को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में आंधी चलने के साथ कहीं-कहीं वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मानसून को मिलेगी मजबूती
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश होने से झारखंड राज्य में मानसून कुछ हद तक मजबूत होगा। हालांकि झारखंड में मानसून की स्थिति अभी कमजोर बनी हुई है और खेती के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बारिश होने से खेती में तेजी आएगा।
यहां भारी बारिश की चेतावनी
मंगलवार को संताल परगना प्रमंडल के सभी छह जिलों समेत गिरिडीह और धनबाद में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। बुधवार को रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां व संताल के सभी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।
आंधी का ऑरेंज अलर्ट
रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम राज्य में अगले चार दिन के दौरान मानसून के और सक्रिय होने के संकेत हैं। ऐसे में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं, सोमवार और मंगलवार को रांची समेत अधिकांश जिलों में आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
अधिकतम पारा उछला
बीते 24 घंटों में रांच समेत राज्य के अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रहा। रविवार की दोपहर में रांची का मौसम बदला और आसमान में बादल छा गए। कुछ जगह छिटपुट बारिश हुई। हालांकि राज्य के अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा।
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