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झारखंड में कमजोर हुआ मॉनसून, फिर भी भारी बारिश का अलर्ट; IMD की चेतावनी

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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Jharkhand Weather 9 July: झारखंड में अगले चार दिन मॉनसून कमजोर रहेगा। हालांकि इसके बावजूद मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

झारखंड में कमजोर हुआ मॉनसून, फिर भी भारी बारिश का अलर्ट; IMD की चेतावनी

Jharkhand Weather 9 July: रांची समेत पूरे झारखंड में अगले चार दिन मॉनसून कमजोर रह सकता है। पिछले दिन खाड़ी पर बना निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ चुका है। लेकिन इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं बारिश भी हो सकती है। संताल परगना के जिलों में कुछ जगह भारी बारिश होने की संभावना भी है।

राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मॉनसून कमजोर रहा। इस दौरान लोहरदगा में सबसे अधिक 29 मिमी बारिश हुई। रांची के मांडर में 10.4 समेत धनबाद, जमशेदपुर, सिमडेगा आदि जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों के दौरान तापमान में वृद्धि हो सकती है। झारखंड का अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री के बीच और न्यूनतम 22 से 26 डिग्री तक रहेगा।

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राज्य में पिछले 24 घंटे में तापमान में एक से दो डिग्री तक की वृद्धि हुई है। रांची का अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 23.4 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान करीब दो डिग्री की वृद्धि हुई। न्यूनतम पा में भी एक डिग्री की वृद्धि हुई। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम पारा पाकुड़ का 34.5 डिग्री दर्ज रहा।

झारखंड से होकर गुजर रहा ट्रफ संताल में बरसेगा

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश के ऊपर कायम निम्न दबाव क्षेत्र से एक ट्रफ झारखंड होकर गुजर रहा है। यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी भाग समेत झारखंड से होकर बंगाल के गंगा क्षेत्र के उत्तरी भाग से गुजर रहा है। इससे संताल में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी।

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दिल्ली में रेड अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया और यातायात धीमा पड़ गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गरज-चमक और भारी बारिश की चेतावनी देते हुए 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के रिज क्षेत्र में जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं, बुधवार को राजधानी की हवा बीते 10 महीनों के मुकाबले सबसे साफ रही। हालांकि, भारी बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जलभराव और जाम के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा।

गुजरात में बारिश से हालत गंभीर बने

गुजरात के सूरत में भी भारी बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में जिले में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम नौ लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने निचले इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है तथा जलमग्न क्षेत्रों में ऊंची इमारतों में रह रहे लोगों तक भोजन के पैकेट पहुंचाए हैं।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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