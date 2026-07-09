झारखंड में कमजोर हुआ मॉनसून, फिर भी भारी बारिश का अलर्ट; IMD की चेतावनी
Jharkhand Weather 9 July: झारखंड में अगले चार दिन मॉनसून कमजोर रहेगा। हालांकि इसके बावजूद मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
Jharkhand Weather 9 July: रांची समेत पूरे झारखंड में अगले चार दिन मॉनसून कमजोर रह सकता है। पिछले दिन खाड़ी पर बना निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ चुका है। लेकिन इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं बारिश भी हो सकती है। संताल परगना के जिलों में कुछ जगह भारी बारिश होने की संभावना भी है।
राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मॉनसून कमजोर रहा। इस दौरान लोहरदगा में सबसे अधिक 29 मिमी बारिश हुई। रांची के मांडर में 10.4 समेत धनबाद, जमशेदपुर, सिमडेगा आदि जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों के दौरान तापमान में वृद्धि हो सकती है। झारखंड का अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री के बीच और न्यूनतम 22 से 26 डिग्री तक रहेगा।
राज्य में पिछले 24 घंटे में तापमान में एक से दो डिग्री तक की वृद्धि हुई है। रांची का अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 23.4 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान करीब दो डिग्री की वृद्धि हुई। न्यूनतम पा में भी एक डिग्री की वृद्धि हुई। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम पारा पाकुड़ का 34.5 डिग्री दर्ज रहा।
झारखंड से होकर गुजर रहा ट्रफ संताल में बरसेगा
मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश के ऊपर कायम निम्न दबाव क्षेत्र से एक ट्रफ झारखंड होकर गुजर रहा है। यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी भाग समेत झारखंड से होकर बंगाल के गंगा क्षेत्र के उत्तरी भाग से गुजर रहा है। इससे संताल में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी।
दिल्ली में रेड अलर्ट
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया और यातायात धीमा पड़ गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गरज-चमक और भारी बारिश की चेतावनी देते हुए 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के रिज क्षेत्र में जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं, बुधवार को राजधानी की हवा बीते 10 महीनों के मुकाबले सबसे साफ रही। हालांकि, भारी बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जलभराव और जाम के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा।
गुजरात में बारिश से हालत गंभीर बने
गुजरात के सूरत में भी भारी बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में जिले में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम नौ लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने निचले इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है तथा जलमग्न क्षेत्रों में ऊंची इमारतों में रह रहे लोगों तक भोजन के पैकेट पहुंचाए हैं।
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