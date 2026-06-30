झारखंड में आज भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट, वज्रपात से 9 लोगों की मौत
Jharkhand Weather 30 june: मौसम विभाग ने आज रांची समेत पूरे झारखंड में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बीते रविवार को वज्रपात से कुल नौ लोगों की मौत हुई थी। आज भी तेज हवाएं चल सकती हैं।
Jharkhand Weather 30 june: आज मौसम विभाग ने झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का अनुमान है कि रांची समेत झारखंड के उत्तर-पूर्वी भाग जामताड़ा, मध्य भाग बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, खूंटी व दक्षिण भाग के सिमडेगा में भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी और वज्रपात भी हो सकता है। इससे पहले रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में वज्रपात की घटनाएं हुई थी। जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी।
यह स्थिति एक जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, वज्रपात और 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा भी चलेगी। येलो अलर्ट की चेतावनी पांच जुलाई तक के लिए जारी की गई है। वहीं, सोमवार को रांची में वज्रपात और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। रांची में चार मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया। इसके अलावा जमशेदपुर में दो, डालटनगंज में 40 और बोकारो में 14.8 मिलीमीटर बारिश हुई।
वज्रपात से झारखंड में 9 की मौत
झारखंड के चार जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की अलग-अलग घटनाओं में दो नाबालिगों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रांची और गढ़वा जिलों से दो-दो लोगों की मौत की खबर है, जबकि गुमला जिले में एक व्यक्ति की जान चली गई।
बारिश के दौरान बंद की गई रांची की बिजली
बारिश के दौरान रांची में सुरक्षात्मक कारणों से बिजली बंद कर दी गई थी। करीब एक से डेढ़ घंटे कई मोहल्लों में बिजली बंद रखी गई। इस दौरान बिजली आपूर्ति के दौरान किसी प्रकार की क्षति व बाधित आपूर्ति की सूचना नहीं मिली।
हटिया ग्रिड से 24 घंटे बड़े इलाके में बंद रही बिजली
रांची। हटिया ग्रिड से सोमवार को बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रही। इसका असर रांची में आंशिक असर पड़ा। लेकिन, रांची आसपास में व्यापक असर पड़ा। हटिया ग्रिड वन के 132 और 33 केवी में ग्रिड मरम्मत कार्य किया गया। इसके कारण पिछले 24 घंटे से ग्रिड के एक पावर ट्रांसफॉर्मर को बंद रखा गया। इससे दर्जनों मोहल्लों और इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। विशेषकर गर्मी में लोग बेहाल रहे और पानी का पर्याप्त भंडारण घरों में नहीं कर पाने के कारण जलसंकट की स्थिति रही।
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