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झारखंड में आज भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट, वज्रपात से 9 लोगों की मौत

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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Jharkhand Weather 30 june: मौसम विभाग ने आज रांची समेत पूरे झारखंड में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बीते रविवार को वज्रपात से कुल नौ लोगों की मौत हुई थी। आज भी तेज हवाएं चल सकती हैं।

झारखंड में आज भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट, वज्रपात से 9 लोगों की मौत

Jharkhand Weather 30 june: आज मौसम विभाग ने झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का अनुमान है कि रांची समेत झारखंड के उत्तर-पूर्वी भाग जामताड़ा, मध्य भाग बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, खूंटी व दक्षिण भाग के सिमडेगा में भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी और वज्रपात भी हो सकता है। इससे पहले रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में वज्रपात की घटनाएं हुई थी। जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी।

यह स्थिति एक जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, वज्रपात और 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा भी चलेगी। येलो अलर्ट की चेतावनी पांच जुलाई तक के लिए जारी की गई है। वहीं, सोमवार को रांची में वज्रपात और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। रांची में चार मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया। इसके अलावा जमशेदपुर में दो, डालटनगंज में 40 और बोकारो में 14.8 मिलीमीटर बारिश हुई।

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वज्रपात से झारखंड में 9 की मौत

झारखंड के चार जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की अलग-अलग घटनाओं में दो नाबालिगों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रांची और गढ़वा जिलों से दो-दो लोगों की मौत की खबर है, जबकि गुमला जिले में एक व्यक्ति की जान चली गई।

बारिश के दौरान बंद की गई रांची की बिजली

बारिश के दौरान रांची में सुरक्षात्मक कारणों से बिजली बंद कर दी गई थी। करीब एक से डेढ़ घंटे कई मोहल्लों में बिजली बंद रखी गई। इस दौरान बिजली आपूर्ति के दौरान किसी प्रकार की क्षति व बाधित आपूर्ति की सूचना नहीं मिली।

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हटिया ग्रिड से 24 घंटे बड़े इलाके में बंद रही बिजली

रांची। हटिया ग्रिड से सोमवार को बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रही। इसका असर रांची में आंशिक असर पड़ा। लेकिन, रांची आसपास में व्यापक असर पड़ा। हटिया ग्रिड वन के 132 और 33 केवी में ग्रिड मरम्मत कार्य किया गया। इसके कारण पिछले 24 घंटे से ग्रिड के एक पावर ट्रांसफॉर्मर को बंद रखा गया। इससे दर्जनों मोहल्लों और इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। विशेषकर गर्मी में लोग बेहाल रहे और पानी का पर्याप्त भंडारण घरों में नहीं कर पाने के कारण जलसंकट की स्थिति रही।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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