47 डिग्री के टॉर्चर से झारखंड में टूटे सारे रिकॉर्ड, भयंकर गर्मी के बीच अब वज्रपात की चेतावनी
Jharkhand Weather: झारखंड में भी लोग भयंकर गर्मी से बेहाल हैं। धनबाद में 47 डिग्री के तापमान से गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी दी है।
Jharkhand Weather: झारखंड में लगातार बढ़ रहे तापमान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। धनबाद में सोमवार को गर्मी का अबतक का रिकॉर्ड टूट गया। यहां तापमान 47 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं पलामू, गढ़वा और सरायकेला में भी सोमवार की सीजन की सबसे ज्यादा गर्मी रही। पलामू का तापमान जहां 47.7 पर रहा वहीं सरायकेला का 45 और गढ़वा का 44.8 डिग्री पर रहा। पलामू और कोल्हान में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। इस बीच मौसम विभाग आने वाले दिनों में रांची, रामगढ़ समेत कई क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की आशंका जताई है।
मौसम विभाग, रांची के अनुसार, राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिले पलामू, गढ़वा और चतरा में अभी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। इन इलाकों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, हजारीबाग में 41.1, लोहरदगा में 40.6 और गुमला में 40.3 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। दूसरी ओर, लातेहार में दिन का तापमान अपेक्षाकृत कम 35.9 डिग्री दर्ज किया गया।
धनबाद में तापमान पहली बार 47 डिग्री पर पहुंचा
धनबाद। धनबाद में भीषण गर्मी ने अबतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को धनबाद का अधिकतम तापमान 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 2022 में यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंचा था। तेज धूप और गर्म हवा के कारण दोपहर होते सड़कें सुनसान दिखने लगीं। बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। मुख्य बाजार बैंक मोड़, सरायढेला, हीरापुर और अन्य व्यस्त इलाकों में भीड़ काफी कम रही।
अब वज्रपात की चेतावनी
इधर, मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि दक्षिण बिहार से उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक झारखंड और ओडिशा होकर गुजर रही उत्तर-दक्षिण ट्रफ लाइन सक्रिय है। इससे रांची समेत झारखंड के मध्य, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना है। रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में कहीं-कहीं 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है।
रामगढ़ में शिक्षक की लू से मौत
गोला (रामगढ़)। हुप्पू स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के शिक्षक मटूकलाल महतो की लू लगने से रविवार की देर रात मौत हो गई। मुखिया प्यारे लाल महतो ने बताया कि मटूकनाथ जनगणना कार्य में लगे थे। दो दिन पहले जनगणना के दौरान लू लगने से वे बेहोश हो गए थे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन