Jharkhand Weather: झारखंड में 'अकवान' का असर कम लेकिन आज घना कोहरा; रांची समेत 13 जिलों में येलो अलर्ट
Jharkhand Weather: झारखंड में 'अकवान' का असर कम हो गया है, पर सोमवार को रांची समेत राज्य के कई जिलों में सुबह में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। 13 जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।
Jharkhand Weather: झारखंड में चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर भले ही कम हो गया है, लेकिन मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह रांची समेत राज्य के 13 जिलों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि, सुबह के बाद आसमान साफ होने और मौसम सामान्य रहने की संभावना है। दूसरी ओर, अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है। इससे राज्य में ठंड का असर बढ़ेगा।
मौसम केंद्र के अनुसार, सोमवार सुबह रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में कोहरा छाया रह सकता है। इन जिलों में सुबह के समय दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक, कोहरे का असर सुबह तक ही रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा।
तीन दिनों में गिरेगा न्यूनतम तापमान
मौसम में बदलाव के साथ ही अब ठंड बढ़ने के संकेत हैं। अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। राजधानी रांची में मंगलवार से रात के तापमान में कमी दर्ज होने का अनुमान है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान दो डिग्री गिरकर 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, 25 नवंबर को रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं, 26 नवंबर को न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। यानी दिन के तापमान में भी धीरे-धीरे गिरावट के संकेत हैं। इससे पहले रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश भी दर्ज की गई। रांची में 4.1 मिलीमीटर और लातेहार में दो मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश और बादलों के कारण मौसम का मिजाज बदला रहा।
खराब मौसम से हवाई सेवाएं भी प्रभावित
रविवार को खराब मौसम का असर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से संचालित विमान सेवाओं पर भी देखने को मिला। इंडिगो की कोलकाता-रांची उड़ान रद्द रही, जबकि दिल्ली, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद से रांची आने वाली नौ उड़ानें देरी से पहुंचीं। विमानों के निर्धारित समय से नहीं पहुंचने के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा।
इंडिगो की दिल्ली-रांची उड़ान सुबह 7:15 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन यह सुबह 10:18 बजे पहुंची। इसी तरह पुणे-रांची की उड़ान सुबह 7:30 बजे के बजाय 10:03 बजे पहुंची। इंडिगो की कोलकाता-रांची की एक उड़ान सुबह 8:15 बजे की जगह 9:08 बजे पहुंची। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु-रांची उड़ान भी सुबह 9:30 बजे के निर्धारित समय के बजाय 9:50 बजे पहुंची। इसके अलावा इंडिगो की कोलकाता-रांची की दूसरी उड़ान सुबह 11:45 बजे की जगह दोपहर 1:18 बजे पहुंची। दिल्ली-रांची की उड़ान दोपहर एक बजे के बजाय 1:27 बजे और मुंबई-रांची की उड़ान दोपहर 1:30 बजे के बजाय 1:52 बजे पहुंची।
दूसरे राज्यों के मौसम का भी असर
रांची आने वाली अन्य उड़ानें भी देरी से पहुंचीं। दिल्ली-रांची की एक अन्य उड़ान शाम 4:50 बजे के निर्धारित समय के बजाय 5:14 बजे पहुंची। वहीं, हैदराबाद-रांची की उड़ान रात 8:25 बजे की जगह 8:45 बजे एयरपोर्ट पहुंची। एयरलाइंस के एक अधिकारी के अनुसार, दूसरे राज्यों में मौसम खराब रहने के कारण विमान परिचालन प्रभावित हुआ। इसका असर रांची आने वाली उड़ानों पर भी पड़ा।
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