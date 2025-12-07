Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand weather: 11 districts including Ranchi reel under cold wave
ठंड से कांप उठा झारखंड! रांची समेत 11 जिले शीतलहर की चपेट में; सबसे कम पारा कहां दर्ज?

ठंड से कांप उठा झारखंड! रांची समेत 11 जिले शीतलहर की चपेट में; सबसे कम पारा कहां दर्ज?

संक्षेप:

Jharkhand weather: सर्दी के इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान शनिवार को सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे चार साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पढ़िए झारखंड के कौन से जिले शीतलहर की चपेट में आ गए हैं।

Dec 07, 2025 06:31 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

Jharkhand weather: झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। राजधानी रांची समेत 11 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। वहीं राज्य का सबसे ठंडा जिला गुमला रहा। यहां न्यूनतम पारा तीन डिग्री रहा, जबकि मैकलुस्कीगंज में न्यूनतम तापमान चार डिग्री दर्ज किया गया। सर्दी के इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान शनिवार को सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। पहली बार इस सीजन में तापमान 10 डिग्री के नीचे 9.4 डिग्री पर पहुंच गया। इससे चार साल का रिकॉर्ड टूट गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारतीय मौसम विभाग, रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले चार दिनों तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि, रविवार को सुबह के बाद राज्य में दो दिन आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे अधिकतम तापमान में मामूली बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, जिन जिलों में शीतलहर चल रही है, उनमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, लोहरदगा शामिल हैं। बाकी 13 जिलों में सामान्य ठंड पड़ रही है।

विभाग के अनुसार, उत्तर से आनेवाली शुष्क और बर्फीली हवा के कारण रांची के तापमान में भी कमी आई है। झारखंड के न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह पांच डिग्री से नीचे आ गया है, जो सामान्य से दो डिग्री नीचे है। जिलों के पारा में सर्वाधिक गिरावट बोकारो में है। यहां तापमान 8.5 डिग्री रहा, जो सामान्य न्यूनतम तापमान से करीब पांच डिग्री नीचे है। वहीं मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है। राज्य में चाईबासा सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री दर्ज किया गया।

सर्दी के इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान शनिवार को सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। पहली बार इस सीजन में तापमान 10 डिग्री के नीचे 9.4 डिग्री पर पहुंच गया। इससे चार साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं, अधिकतम तापमान में भी 0.7 डिग्री की गिरावट आई और यह 26.2 डिग्री पर पहुंच गया। तापमान गिरने के साथ सुबह और शाम में शीतलहर जैसी स्थिति है। सुबह या रात में तो सर्दी का सितम देखते ही बन रहा है। ऊपर से हवा भी ठंड को और असरदार बना रही है।

शहरी क्षेत्र से ज्यादा तो ग्रामीण क्षेत्र में ठंड का असर है। सबसे अधिक परेशानी सुबह-सुबह स्कूली जाने वाले छोटे बच्चों को हो रही है। जितनी दूर स्कूल है, उतनी ज्यादा परेशानी। हालांकि दिन में धूप से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन शाम होते ही ठंड पूरे शहर को आगोश में ले ले रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में करीब 17 डिग्री का अंतर है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी न्यूनतम तापमान में और एक-दो डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान बहुत अंतर नहीं आने का अनुमान है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand Ranchi Jharkhand Weather अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।