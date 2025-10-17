बदल गया झारखंड का मौसम, तेजी से गिरा तापमान; 18 डिग्री पहुंचा

Hindustan Hindi News
Fri, 17 Oct 2025 07:08 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Jharkhand Weather: मानसून के विदा होते ही झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। कोल्हान में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। इससे सुबह और रात में ठंड का अहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिवाली तक ठंड और बढ़ने की संभावना है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कोल्हान में न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस, रांची में 19.9 डिग्री, डाल्टनगंज और बोकारो में 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, राज्य में सबसे अधिक तापमान गोड्डा में 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हवा की दिशा में बदलाव और नमी घटने से तापमान में यह गिरावट दर्ज की गई है।

आज बादल छाएंगे, कल से साफ होगा आसमान

मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। शनिवार से पूरे राज्य में मौसम साफ रहेगा। अगले पांच दिन के भीतर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है।

