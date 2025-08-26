झारखंड की वक्फ संपत्तियों का होगा डिजिटलीकरण, पोर्टल पर दर्ज होना शुरू

झारखंड की वक्फ संपत्तियों को भी उम्मीद सेंट्रल पोर्टल 2025 में दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर झारखंड राज्य वक्फ बोर्ड ने पोर्टल में वक्फ संपत्तियों को दर्ज करने के लिए तिथि निर्धारित की है।

इसके तहत पहले फेज में 25 अगस्त से एक सितंबर तक सेंट्रल पोर्टल पर संपत्तियों को दर्ज कराने की तिथि निर्धारित की गई है। इसमें रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा एवं सिमडेगा की संपत्तियों को दर्ज किया जाएगा।

इसके बाद आठ से 13 सितंबर के बीच हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह और चतरा की संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। तीसरे फेज में 23 से 27 सितंबर के बीच गढ़वा, पलामू और लातेहार के बाद चौथे फेज में छह से 11 अक्तूबर के बीच देवघर, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और गोड्डा में स्थित वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के सीईओ मुमताज अली अहमद ने बताया कि इसको लेकर झारखंड राज्य वक्फ बोर्ड की बैठक हुई। इसमें पोर्टल में रजिस्ट्रड 155 वक्फ संपत्तियों को दर्ज करने के लिए तिथि निर्धारित की गई है।