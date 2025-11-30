खड़ी मालगाड़ी के नीचे से पार कर रहा था ट्रैक, ट्रेन चल पड़ी, बची जान लेकिन कैसे- VIDEO
झारखंड के कोडरमा-गया रेलखंड के पहाड़पुर स्टेशन पर रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक शख्स खड़ी मालगाड़ी के नीचे से ट्रैक पार कर रहा था तभी अचानक ट्रेन के चल पड़ी। खतरे में फंसा शख्स कैसे बचा? वायरल वीडियो...
कोडरमा- गया रेलखंड के पहाड़पुर स्टेशन पर रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। डाउन लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से ट्रैक पार कर रहा एक युवक अचानक ट्रेन के चल पड़ने से खतरे में फंस गया। स्थिति को भांपते हुए युवक तुरंत पटरी पर लेट गया और पूरे धैर्य के साथ तब तक लेटा रहा, जब तक पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर नहीं गई।
यह नजारा देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के होश उड़ गए। लोग सांस थामकर पूरी घटना देखते रहे और युवक की सलामती के लिए प्रार्थना करते रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। जैसे ही मालगाड़ी गुजर गई और युवक सुरक्षित बाहर निकला, लोगों ने राहत की सांस ली और उसे ऐसी लापरवाही दोबारा न करने की कड़ी सलाह दी।
युवक की जान सूझबूझ और किस्मत के सहारे बची, वरना घटना गंभीर रूप ले सकती थी। इस संबंध में कोडरमा के आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया। इसके बाद वहां टीम भी गई, लेकिन युवक घटना के बाद वहां से जा चुका था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मालगाड़ी या किसी भी ट्रेन के बीच से गुजरना नियम विरुद्ध और अत्यंत खतरनाक है।
कोडरमा के आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार ने आगे कहा कि नियम के तहत ऐसी हरकत पर मामला दर्ज किया जाता है। रेलवे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की जोखिम भरी हरकत से दूर रहें। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि, हिन्दुसतान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।