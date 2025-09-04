त्योहार से पहले झारखंड वालों को गिफ्ट, मोदी सरकार देगी 2 लाख से ज्यादा नए आवास

शिवराज सिंह चौहान ने अपने भेजे पत्र में लिखा कि इस संबंध में मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शेष पात्र लाभार्थियों को PMAY-G के तहत मौजूदा अंतिम 'आवास+' 2018 सर्वेक्षण सूची में 2,22,069 घरों का लक्ष्य आवंटित करने का निर्णय लिया है।

जीएसटी स्लैब में बदलाव कर भारतवासियों को बड़ी राहत देने के बाद मोदी सरकार ने अब झारखंड के लोगों को दीवाली,छठ और दशहरा के पहले बड़ा तोहफा दे दिया है। झारखंड के ग्रामीणों को त्योहार से पहले 2 लाख 22 हजार नए घर की भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी। इसके लिए गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। इसके अलावा उन्होंने शिवराज सिंह की ओर से आए पत्र को भी साझा किया।

सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा कि झारखंड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है। दशहरा दीपावली छठ का ग्रामीणों को तोहफा 2 लाख 22 हजार नए घर की भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें इसकी सूचना पत्र के माध्यम से दी जिसे उन्होंने अपने एक्स हैंडल से साझा भी किया है।

शिवराज सिंह चौहान ने अपने भेजे पत्र में लिखा कि इस संबंध में मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शेष पात्र लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी के तहत मौजूदा अंतिम 'आवास+' 2018 सर्वेक्षण सूची में 2,22,069 घरों का लक्ष्य आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य में आवास की कमी को दूर करेगा और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए घर' के भारत सरकार के दृष्टिकोण को साकार करेगा। इस अवसर पर झारखंड सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमएवाई-जी के सफल कार्यान्वयन के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहूंगा।