त्योहार से पहले झारखंड वालों को गिफ्ट, मोदी सरकार देगी 2 लाख से ज्यादा नए आवास
जीएसटी स्लैब में बदलाव कर भारतवासियों को बड़ी राहत देने के बाद मोदी सरकार ने अब झारखंड के लोगों को दीवाली,छठ और दशहरा के पहले बड़ा तोहफा दे दिया है। झारखंड के ग्रामीणों को त्योहार से पहले 2 लाख 22 हजार नए घर की भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी। इसके लिए गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। इसके अलावा उन्होंने शिवराज सिंह की ओर से आए पत्र को भी साझा किया।
सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा कि झारखंड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है। दशहरा दीपावली छठ का ग्रामीणों को तोहफा 2 लाख 22 हजार नए घर की भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें इसकी सूचना पत्र के माध्यम से दी जिसे उन्होंने अपने एक्स हैंडल से साझा भी किया है।
शिवराज सिंह चौहान ने अपने भेजे पत्र में लिखा कि इस संबंध में मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शेष पात्र लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी के तहत मौजूदा अंतिम 'आवास+' 2018 सर्वेक्षण सूची में 2,22,069 घरों का लक्ष्य आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य में आवास की कमी को दूर करेगा और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए घर' के भारत सरकार के दृष्टिकोण को साकार करेगा। इस अवसर पर झारखंड सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमएवाई-जी के सफल कार्यान्वयन के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहूंगा।
केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए घर' है। इस योजना का लक्ष्य उन परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है जिनके पास कच्चे घर हैं। योजना के तहत शुरुआती लक्ष्य 2.95 करोड़ घर बनाने का था, जिसे मार्च, 2024 तक पूरा करने की मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त, 2024 को इस योजना को मार्च, 2029 तक जारी रखने को मंजूरी दी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जा सकें। मंत्रालय ने झारखंड राज्य को वित्त वर्ष 2024-25 तक 2,01,12,107 घरों का कुल लक्ष्य पहले ही आवंटित कर दिया है, जिसमें मौजूदा अंतिम 'आवास+' 2018 सर्वेक्षण सूची से 8,15,210 घर शामिल हैं।