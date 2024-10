LIVE Updates रिफ्रेश

Jharkhand Vidhan Sabha Chunav 2024: पुष्य नक्षत्र में 283 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, चंपाई के खिलाफ गणेश महली लड़ेंगे

Jharkhand Chunav 2024 LIVE: झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने देर रात प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी की। नई सूची के मुताबिक सरायकेला से गणेश महली को मैदान में उतारा है।

Sahibganj, Oct 24 (ANI): Jharkhand Chief Minister Hemant Soren being garlanded during a public rally after filing his nomination papers from Barhait Assembly constituency ahead of the Jharkhand Assembly elections, in Sahibganj on Thursday. (ANI Photo)