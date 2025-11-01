Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand urban para teachers honorarium hike including arrears
झारखंड के शहरी पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी; मानदेय में बढ़ोतरी, एरियर समेत मिलेगा

झारखंड के शहरी पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी; मानदेय में बढ़ोतरी, एरियर समेत मिलेगा

संक्षेप: झारखंड के शहरी पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है। उन्हें एरियर समेत मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में चुनाव नहीं होने से इन अध्यापकों को वर्ष 2023 से मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा था।

Sat, 1 Nov 2025 02:33 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड के शहरी पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है। उन्हें एरियर समेत मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में चुनाव नहीं होने से इन अध्यापकों को वर्ष 2023 से मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

झारखंड के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षक) के मानदेय में 4 फीसदी वृद्धि को सशर्त मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि का लाभ लगभग 1500-2000 पारा शिक्षकों को मिलेगा। यह आदेश शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने निकाला है।

ग्रामीण क्षेत्र के सहायक अध्यापकों को मानदेय वृद्धि का यह लाभ वर्ष 2023 से मिल रहा है, पर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्र में समिति नहीं बन पाई थी, इस वजह से इन शिक्षकों को अब तक मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा था। अब इन्हें एरियर समेत मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा।

नगर निगम या नगर परिषद तथा नगर पंचायत क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों के लिए प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया है। शहरी क्षेत्रों में चुनाव नहीं होने से सहायक अध्यापकों को वर्ष 2023 से चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिलने पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए परियोजना निदेशक ने वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। इसकी समीक्षा के बाद सहायक अध्यापकों की चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि के लिए तत्काल कुछ शर्तों के साथ कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।

वेतन वृद्धि से पूर्व, उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारिणी समिति का भी अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों के चुनाव के बाद वृद्धि की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से तात्कालिक है। मानदेय वृद्धि के इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री सह सीएम की ओर से अनुमोदित किया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।