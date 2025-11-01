झारखंड में दर्दनाक हादसा, वंदे भारत से कटकर रेलवे इंजीनियर समेत 2 की मौत
संक्षेप: झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला-खरसावां जिले में रेलवे इंजीनियर समेत दो लोगों की वंदे भारत ट्रेन से कटकर मौत हो गयी। पहली घटना चाकुलिया और कानीमहुली स्टेशनों के बीच हुई वहीं, दूसरी घटना सीनी-गम्हरिया रेलवे स्टेशनों के बीच बीरबांस के समीप हुई।
झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला-खरसावां जिले में रेलवे इंजीनियर समेत दो लोगों की वंदे भारत ट्रेन से कटकर मौत हो गयी। पहली घटना चाकुलिया और कानीमहुली स्टेशनों के बीच हुई।
गुरुवार रात हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के कमारीगोड़ा निवासी संतोष दास (34 वर्ष) नामक युवक की मौत हो गई। मृतक पेट्रोल पंप पर काम करता था और घर से काम के लिए निकला था। यह घटना कैसे हुई, पता नहीं चल पाया है। शुक्रवार सुबह जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला भेजा।
दूसरी घटना सीनी-गम्हरिया रेलवे स्टेशनों के बीच बीरबांस में पोल संख्या 266 के समीप हुई। शुक्रवार दोपहर देवघर जिला निवासी इंजीनियर मनोज दास (45 वर्ष) की वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।
बताया जाता है कि डाउन लाइन पर कार्य चल रहा था। इस दौरान वंदे भारत की चपेट में आ गये। वह रेलवे पीडब्ल्यूआई में इंजीनियर थे। थाना प्रभारी सरायकेला विनय कुमार ने कहा कि परिजनों के आने के बाद शव सौंप दिया जाएगा।
छह वर्ष से आदित्यपुर में मनोज दास थे तैनात
मनोज दास छह वर्ष से आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के पीडब्ल्यूआई में इंजीनियर थे। बताया जा रहा है कि जिस लाइन पर ड्यूटी पर लगायी गयी थी, वहां से दूसरी लाइन पर चले आये थे। वे बतौर टीएम टू के पद पर तैनात थे। परिवार गम्हरिया में रहता है।