गिरिडीह: दो नाबालिग आदिवासी लड़कियों का गैंगरेप, मेला देखकर लौट रही थीं; 6-7 लोगों ने बनाया हवस का शिकार

संक्षेप: हरलाडीह चौकी के प्रभारी अधिकारी दीपक कुमार के मुताबिक छह से सात अज्ञात व्यक्तियों ने दोनों नाबालिग का अपहरण किया और फिर उन्हें पास के एक खेत में ले गए। इसके बदा सभी ने बारी-बारी से साथ रेप किया।

गिरिडीह में दो नाबालिग आदिवासी लड़कियों से कथिततौर पर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यह मामला पीरटांड पुलिस थाना क्षेत्र के हरलाडीह इलाका का है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक रविवार रात जब दोनों नाबालिग एक गांव में लगे मेले से घर लौट रही थीं तभी उनके साथ कथिततौर पर गैंगरेप को अंजाम दिया गया।

पीड़ित बच्चियों की मां के बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। वहीं डुमरी के उपमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) सुमित प्रसाद ने बताया कि 'बच्चियों की मेडिकल जांच कवराई गई है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। मामला गंभीर है और एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा।'

मेला देखकर लौट रही थीं मामले में दोनों पीड़ित बच्चियों से भी पूछताछ की गई है। पुलिसी सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन आदि के आधार पर जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि बच्चियों के घर से थोड़ी दूर मौजूद एक गांव में जतरा मेला लगा हुआ था। वे गांव के ही कुछ परिचित युवकों के साथ मेला देखने गई थीं।