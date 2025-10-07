Jharkhand two companies did 500 crore power scam high court seeks answers from them know full details झारखंड में किन दो कंपनियों ने कर दिया 500 करोड़ का बिजली घोटाला? HC पहुंचा मामला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand two companies did 500 crore power scam high court seeks answers from them know full details

झारखंड में किन दो कंपनियों ने कर दिया 500 करोड़ का बिजली घोटाला? HC पहुंचा मामला

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीTue, 7 Oct 2025 09:08 AM
झारखंड में बिजली उत्पादन और बिक्री के दौरान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर राज्य सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप पर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में दोनों कंपनियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यह जनहित याचिका एनर्जी वॉच डॉग नामक संस्था की ओर से दायर की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विपुल पोद्दार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि मेसर्स अमलगम स्टील्स एंड पावर लिमिटेड और मेसर्स अमलगम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड आपस में सिस्टर कंपनियां हैं, जो राज्य में बिजली उत्पादन और बिक्री का कार्य कर रही हैं। दोनों कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों की अनदेखी करते हुए आपस में ही बिजली की खरीद-बिक्री की है, जिससे राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि इस अवैध लेनदेन से राज्य सरकार को करीब 500 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा हुआ है। मामले में झारखंड सरकार और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को भी प्रतिवादी बनाया गया है। पूर्व में अदालत के आदेश के आलोक में जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक की ओर से दायर जवाब में कहा गया है कि कंपनियों की इस गड़बड़ी से लगभग 300 करोड़ रुपये का नुकसान सामने आया है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर निर्धारित की है।