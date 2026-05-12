हत्या करने का मन हुआ तो सभी को मार डाला, झारखंड में पत्नी, बेटा और बेटी को मौत के घाट उतारा
झारखंड में पत्नी, बेटा और बेटी की हत्या करने वाले आरोपी ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि अचानक हत्या करने का मन हुआ, जिसके बाद उसने हथौड़े और कुल्हाड़ी से परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला। हालांकि, पछतावा होने पर उसने खुद भी दीवार पर सिर मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की।
झारखंड में पत्नी, बेटा और बेटी की हत्या करने वाले आरोपी ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि अचानक हत्या करने का मन हुआ, जिसके बाद उसने हथौड़े और कुल्हाड़ी से परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला। हालांकि, पछतावा होने पर उसने खुद भी दीवार पर सिर मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी 10 दिन से ठीक से सो नहीं पा रहा था।
जमशेदपुर के एग्रिको के तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला टाटा स्टील का पूर्व कर्मचारी रवींद्र सिंह मानसिक रूप से टूट चुका था। जब पड़ोसी और रिश्तेदार घर पहुंचे तो रवींद्र विचलित दिखा। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसने रायपुर में रहने वाले अपने बेटे अभिषेक को लेकर भी अजीब और डराने वाली बातें कहीं।
10 दिन से ठीक से सो नहीं पा रहा था
स्थानीय लोगों के अनुसार, रवींद्र बार-बार कह रहा था जब अभिषेक आए तो उससे भी कह देना कि वह भी जान दे दे। उसके इस बयान को सुन वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। जांच में यह भी सामने आया है कि रवींद्र 10 दिन से ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी सरिता सिंह इस बात को लेकर परेशान थी और उसने अपने परिचितों तथा रवींद्र के सहकर्मियों को भी इसकी जानकारी दी थी। परिजनों को अंदेशा था कि वह तनाव से गुजर रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना भयावह हो जाएगा।
कमरे में चारों ओर खून के निशान थे
हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जब पुलिस ने उसे पकड़ा, तब वह पत्नी के शव के पास ही बैठा था। पुलिस ने घटना स्थल से एक हथौड़ा और कुल्हाड़ी बरामद किया है। रवींद्र ने पहले पत्नी को किचन में मारा और फिर एक कमरे में सो रही बेटी को हथौड़े और कुल्हाड़ी से मारा। इसके बाद वह रविषेक के कमरे में पहुंचा और फिर उसकी भी हत्या कर दी। कमरे में चारों ओर खून के निशान थे। दीवारों पर भी खून के छींटे थे। सभी की हत्या के बाद किचन का पर्दा निकाला और उसे आग लगाकर खुद आत्महत्या का प्रयास किया। उसने दीवार पर भी अपना सिर पटका, जिससे चोट आई है।
आरोपी ने खुद डायल 112 पर दी घटना की सूचना
पड़ोसी गंगाधर पांडेय ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे उन्होंने रवींद्र की पत्नी को बाहर देखा था। बाद में दिल्ली में रहने वाली बेटी प्रिया ने फोन कर कहा कि घर में कोई कॉल नहीं उठा रहा है। इसके बाद पड़ोसी क्वार्टर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से जवाब नहीं मिला। डायल 112 पर सूचना देने के बाद दूसरे माध्यम से पुलिस को खबर दी गई। जब लोग क्वार्टर पहुंचे तो पुलिस मौजूद थी। रवींद्र ने खुद पुलिस को बुलाया था। पुलिस अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी, तभी रवींद्र ने दरवाजा खोल दिया। घर के अंदर चारों ओर खून फैला था।
बोला- हत्या करने का मन हुआ तो सभी को मार डाला
एएसपी मुख्यालय-1 ऋषभ त्रिवेदी और सिदगोड़ा थाना प्रभारी फैज अकरम मौके पर पहुंचे। आरोपी रवींद्र से पूछताछ शुरू की तो उसने खुद को मानसिक रोगी बता गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने बीमारी से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन वह प्रमाण नहीं दिखा सका। मोबाइल का लॉक खोलने का प्रयास भी किया, पर सफलता नहीं मिली। पूछताछ में रवींद्र ने बताया कि अचानक हत्या करने का मन हुआ, जिसके बाद उसने हथौड़े और कुल्हाड़ी से परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर कई बार वार किया। पछतावा होने पर दीवार पर सिर मारकर आत्महत्या की कोशिश की।
पुलिस ने सीन रीक्रिएट की जुटाए सबूत, सैंपल जब्त
घटना के बाद फोरेंसिक टीम ने भी जांच की। पुलिस ने ब्लड सैंपल कलेक्ट किए और शव के पास घेरा बनाया। इसके बाद क्वार्टर की दीवारों पर लगे ब्लड को भी चिह्नित किया। फोरेंसिक टीम ने मृतकों के कपड़े और हथियार के साथ अन्य सबूत भी इकट्ठा किए। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने सीन को रीक्रिएट किया, ताकि यह पता चल पाए कि घटना किस तरह हुई है। क्वार्टर के आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसमें ज्यादातर पड़ोस के लोग थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रवींद्र किसी की हत्या कर सकता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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