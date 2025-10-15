Hindustan Hindi News
झारखंड में कुडमी एसटी मांग के खिलाफ लामबंदी, 17 को आदिवासी समाज का ‘हल्ला बोल’

संक्षेप: झारखंड में अब कुडमी एसटी मांग के खिलाफ आदिवासी समाज की लामबंदी देखी जा रही है। झारखंड के आदिवासी संगठनों ने कुडमी समाज की एसटी दर्जा देने की मांग के खिलाफ हुंकार रैली का ऐलान किया है। इसमें पूरे राज्य से लोग शामिल होंगे। 

Wed, 15 Oct 2025 05:25 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, रांची
झारखंड में अब कुडमी एसटी मांग के खिलाफ लामबंदी होने वाली है। झारखंड के आदिवासी संगठनों ने कुडमी समाज की एसटी दर्जा देने की मांग के खिलाफ 17 अक्टूबर को रांची के धुर्वा प्रभात तारा मैदान में हुंकार रैली का आयोजन करने का फैसला लिया है। रैली में पूरे राज्य से बड़ी संख्या में सरना धर्मावलंबी और आदिवासी समाज के लोगों के शामिल होने की संभावना है।

हरमू स्थित देशावली सरना स्थल में राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा के दौरान संजय पाहन ने इस रैली के आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आदिवासी समाज के अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आदिवासी समाज धरती के सच्चे मूल निवासी हैं। वहीं कुडमी समाज मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। इस समाज में आदिम जनजातीय लक्षण नहीं पाए जाते।

संजय पाहन ने कुडमी समाज की एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया मुद्दा करार दिया। इसे आदिवासी समाज के हितों पर हमला बताया। उनका कहना था कि यह लड़ाई जल, जंगल और जमीन की नहीं वर आदिवासी अस्मिता की रक्षा की लड़ाई है।

संजय पाहन ने यह भी उल्लेख किया कि आदिवासी महिलाओं की लाल साड़ी अब संघर्ष और पहचान का प्रतीक बन चुकी है। यह साड़ी हर आदिवासी घर में मौजूद है। रैली के दौरान इसके माध्यम से आंदोलन की एकजुटता दर्शाई जाएगी।

वहीं झारखंड आदिवासी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा ने बताया कि रैली ऐतिहासिक होगी। राज्य के हर कोने से सरना धर्मावलंबी इसमें शामिल होंगे। आदिवासी समाज की भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को किसी भी दशा में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। रैली शांतिपूर्ण होगी लेकिन आदिवासी अधिकारों पर किसी प्रकार के हमले या साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

