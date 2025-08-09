झारखंड में पटरी से उतरी ट्रेन, पूरी लाइन हो गई ब्लॉक; कई ट्रेनें रद्द

झारखंड के सरायकेला में ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस दौरान रेलवे लाइन पर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें रद्द भी हो गई हैं।

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में बड़ा हादसा होते-होते बच गया। यहां के चांडिल के पास शनिवार तड़के एक मालगाड़ी के 20 से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दक्षिण पूर्व रेलवे के चांडिल-टाटानगर खंड के बीच ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। रेलवे की तरफ से जानकारी देते हुए बताया कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, इस लाइन पर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, इस रूट पर चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक (आद्रा मंडल) विकास कुमार ने बताया कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण चांडिल के आसपास ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। उन्होंने कहा कि ट्रेन सेवा बहाल करने का काम जारी है और विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक ने बताया कि कई रेलगाड़ियों का या तो मार्ग बदल दिया गया है या उन्हें बीच में ही रोक दिया गया है या रद्द कर दिया गया है।