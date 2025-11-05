खनन पर्यटन शुरू करने वाला झारखंड पहला राज्य, ईको टूरिज्म पर फोकस

संक्षेप: झारखंड ने अपनी स्थापना के 25 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है, जहां राज्य पर्यटन नीति-2021 के बूते पर्यटन स्थल अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे ईको टूरिज्म, धार्मिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।

झारखंड ने अपनी स्थापना के 25 वर्षों में विकास के कई पड़ाव देखे। वर्ष दर वर्ष विकास का पहिया तेज चलता जा रहा है। राज्य के 25वें साल में हम किस पड़ाव पर पहुंचे, इस पर आज से आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' में 25 दिनों तक लगातार पढ़ें- 25 साल, 25 पड़ाव। शुरुआत झारखंड के पर्यटन क्षेत्र से।

झारखंड यानी प्राकृतिक सौंदर्य। इसी सौंदर्य में छिपा है राज्य का पर्यटन क्षेत्र। वर्ष 2000 में जब झारखंड बना, तभी से सभी सरकारों ने पर्यटन स्थलों को विकसित करने की कोशिश की। जैसे-जैसे नक्सलियों पर काबू पाया गया, वैसे-वैसे पर्यटन बढ़ाने की दिशा में भी काम शुरू हुआ। सूबे के सभी मुख्यमंत्रियों ने पर्यटन पर फोकस किया। वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी पर्यटन स्थलों के विकास को प्राथमिकता में रखा है। उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि झारखंड पर्यटन न केवल देश में बल्कि वैश्विक पटल पर एक लोकप्रिय स्थल बन गया है। राज्य पर्यटन नीति-2021 का असर यह हुआ है कि झारखंड में फैले कई पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थल आदि को देखने अब अंतरराष्ट्रीय पर्यटक भी आ रहे हैं।

2021 की नीति को दिया जा रहा बढ़ावा पर्यटन विभाग झारखंड के मुख्य पर्यटन स्थलों में संरचनात्मक विकास पर जोर दे रहा है। सभी पर्यटन स्थलों को सड़क सहित रेल, वायु सेवा से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। पर्यटन स्थलों को पीपीपी मोड (लोक निजी सहभागिता) पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। पर्यटन नीति-2021 के तहत झारखंड में धार्मिक, पर्यावरण (ईको टूरिज्म), सांस्कृतिक, साहसिक, ग्रामीण और खनन पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। पर्यटन स्थलों को विकसित करने में वन प्रबंधन समितियों को भागीदार बनाया गया है। झारखंड पर्यटन विकास प्राधिकार का गठन किया गया है।