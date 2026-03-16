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झारखंड में बच्चों को किताबों की तर्ज पर मिलेगा स्कूल बैग, सरकार ने किया खास बदलाव

Mar 16, 2026 10:43 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र में छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग दिया जाएगा। पहली से आठवीं के 40 लाख छात्र-छात्राओं के बीच स्कूल बैग का वितरण किया जाएगा। 160 रुपये की दर से दिए जाने वाले स्कूल बैग बांटने के नियम में राज्य सरकार ने बदलाव किया है।

झारखंड में बच्चों को किताबों की तर्ज पर मिलेगा स्कूल बैग, सरकार ने किया खास बदलाव

झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र में छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग दिया जाएगा। पहली से आठवीं के 40 लाख छात्र-छात्राओं के बीच स्कूल बैग का वितरण किया जाएगा। 160 रुपये की दर से दिए जाने वाले स्कूल बैग बांटने के नियम में राज्य सरकार ने बदलाव किया है।

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स्कूल बैग के लिए बिड के आधार पर कंपनी का चयन किया जाता था। इसके बाद जिलावार स्तर पर ऑर्डर दिया जाता था और एग्रीमेंट किया जाता था। इससे हर जिला में अलग-अलग समय में बैग का ऑर्डर जाता था और बच्चों को स्कूल बैग मिलने में देरी होती थी। राज्य सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब राज्य स्तर से ही एक साथ सभी जिलों के बच्चों के स्कूल बैग का ऑर्डर जाएगा। इससे एक ही समय राज्यभर के बच्चों को स्कूल बैग मिल सकेगा।

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स्कूल बैग का ऑर्डर जिस कंपनी को मिलेगा, वह स्कूल बैग तैयार कर प्रखंडों तक पहुंचाएगी। प्रखंडों से वह स्कूल तक जाएगा। स्कूल बैग वितरण के बाद विभाग से जिलावार औचक निरीक्षण कर सैंपल की जांच की जाएगी। जिस सैंपल के आधार पर स्कूल बैग का ऑर्डर दिया गया था, उसी मेटेरियल में यह है या नहीं देखा जाएगा।

जिलों से ली जाएगी बच्चों की संख्या: राज्य के सरकारी स्कूलों से बच्चों की संख्या ली जाएगी। पाठ्यपुस्तक की तर्ज पर बच्चों की संख्या के आधार पर स्कूल बैग का ऑर्डर दिया जाएगा। सरकार अप्रैल-मई तक स्कूली बच्चों को स्कूल बैग भी देने की तैयारी में है।

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आपको बताते चलें कि झारखंड में सरकार द्वारा बच्चों को स्कूल बैग देने की योजना नई नहीं है। भारत में अलग-अलग राज्य सरकारें स्कूली बच्चों को पढ़ाई के लिए कई तरह की सुविधाएँ और सामग्री देती हैं, ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके और ड्रॉपआउट कम हों। प्रमुख चीजें ये हैं:

1. मिड-डे मील

2. मुफ्त किताबें

3. स्कूल यूनिफॉर्म

4. छात्रवृत्ति

5. साइकिल योजना

6. लैपटॉप/टैबलेट

7. स्कूल बैग और स्टेशनरी

8. जूते-मोजे

9. स्वास्थ्य सुविधाएं

10. ट्रांसपोर्ट या बस सुविधा

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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