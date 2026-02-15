झारखंड में प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि को लेकर 19 से होगी जनसुनवाई, जानिए कब-कहां पर होगा आयोजन
पहली जनसुनवाई 19 फरवरी को दोपहर तीन बजे चाईबासा के पिल्लई हॉल में होगी। 21 फरवरी को 3:30 बजे डालटेनगंज टाउन हॉल में, 26 फरवरी को 11:30 बजे दुमका के कृषि पार्क, करहरबिल में सुनवाई होगी।
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में प्रस्तावित बिजली टैरिफ वृद्धि पर आम जनता की राय लेने के लिए जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के उपभोक्ताओं के लिए राज्य के पांचों प्रमंडलों में सुनवाई की तिथियां तय की हैं। उपभोक्ताओं, सामाजिक संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियों से मिली आपत्तियों व सुझावों के आधार पर नये टैरिफ पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संशोधित टैरिफ 31 मार्च तक घोषित की जानी है।
किस शहर में कब होगी सुनवाई
पहली जनसुनवाई 19 फरवरी को दोपहर तीन बजे चाईबासा के पिल्लई हॉल में होगी। 21 फरवरी को 3:30 बजे डालटेनगंज टाउन हॉल में, 26 फरवरी को 11:30 बजे दुमका के कृषि पार्क, करहरबिल में सुनवाई होगी। 27 फरवरी को धनबाद के कोयला नगर, बीसीसीएल कम्युनिटी हॉल में दोपहर तीन बजे तथा 28 फरवरी को 3:30 बजे रांची के करमटोली चौक स्थित आइएमए हॉल में अंतिम जनसुनवाई होगी। जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 15,584.46 करोड़ रुपये की राजस्व आवश्यकता का अनुमान पेश करते हुए बिजली दरों में करीब 59 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।
अन्य बिजली कंपनियों के प्रस्तावों पर भी होगी सुनवाई
अन्य बिजली कंपनियों के टैरिफ प्रस्तावों पर भी सुनवाई होगी। 16 फरवरी को आदित्यपुर में टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 17 फरवरी को जमशेदपुर में टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, 18 फरवरी को आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड तथा 20 फरवरी को इनलैंड पावर लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रस्तावों पर जनसुनवाई होगी। इसके अलावा डीवीसी के टैरिफ पर 24 फरवरी को हजारीबाग और 25 फरवरी को मैथन, धनबाद में सुनवाई होगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
