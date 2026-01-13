Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand to experience biting cold on Wednesday, yellow alert for cold wave in 13 districts
झारखंड में बुधवार को भी पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 2 डिग्री तक जा सकता है तापमान, 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट

संक्षेप:

मौसम विभाग के अनुसार गुमला राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, क्योंकि यहां का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सबसे कम विजिबिलिटी (दृश्यता) गुमला में अधिकतम 800 मीटर तक दर्ज की गई।

Jan 13, 2026 07:09 pm IST
उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के असर से मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन झारखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान लगाया है। इस दौरान विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 13 जिलों में शीत लहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार 14 जनवरी को प्रदेश के गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहारदगा, रामगढ़, बोकारो, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में शीत लहर का जबरदस्त असर रहेगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रह सकता है। इस दौरान 9 जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।

इन जिलों में 5 डिग्री तक रहेगा न्यूनतम तापमान

प्रदेश के अलग-अलग शहरों के न्यूनतम तापमान का अनुमान लगाते हुए विभाग ने बुधवार को गुमला में 2 डिग्री, खूंटी में 3 डिग्री, रामगढ़, गढ़वा, लातेहार और पलामू में 4-4 डिग्री तथा रांची, सिमडेगा और हजारीबाग में 5-5 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान लगाया है।

अगले दो दिन इन जिलों के लिए शीत लहर का येलो अलर्ट

14 जनवरी (बुधवार) को मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहारदगा, रामगढ़, बोकारो, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में शीत लहर का अलर्ट जारी किया है।

15 जनवरी (गुरुवार) के लिए मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहारदगा, रामगढ़, बोकारो, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

मंगलवार को गुमला रहा राज्य में सबसे ठंडा

झारखंड के कुछ हिस्सों में मंगलवार को शीतलहर की स्थिति बनी रही और 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गुमला राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, क्योंकि यहां का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद खूंटी में यह 4.2 डिग्री सेल्सियस और पलामू जिले के डाल्टनगंज में 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे कम विजिबिलिटी (दृश्यता) गुमला में 800 मीटर दर्ज की गई।

इस वजह से राज्य में बन रही शीत लहर की स्थिति

रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, 'क्षोभमंडल स्तर पर उत्तर-पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर ओर लगातार हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण राज्य में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है।' उन्होंने बताया कि रांची में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चाईबासा में यह 9.3 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर में 10 डिग्री सेल्सियस रहा।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Jharkhand News
