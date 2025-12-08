इन तीन ट्रेनों में सीट पर मिलेगा नाश्ता-खाना, मिनी पेंट्रीकार की सुविधा कितनी खास?

संक्षेप: मालूम हो कि थावे-छपरा की रैक दिन बदलकर कटिहार मार्ग पर भी चलती है, वहीं गोड्डा-भागलपुर एक्सप्रेस की बोगियां नंबर बदलकर जयनगर-दरभंगा जाती हैं। ऐसे में थावे और गोड्डा की ट्रेनों में पेंट्रीकार लगने से कटिहार और जयनगर जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।

टाटानगर स्टेशन से बिहार और झारखंड की तीन ट्रेनों में मिनी पेंट्रीकार की सुविधा जल्द शुरू होने की संभावना है। इससे बिहार के चार मार्ग के हजारों यात्रियों को सफर के दौरान खाना-पानी सीट पर उपलब्ध हो सकेगा। बताया जाता है कि चक्रधरपुर मंडल की ओर से टाटानगर से थावे-छपरा, गोड्डा और हटिया एक्सप्रेस में मिनी पेंट्रीकार लगाने का प्रस्ताव दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, रेलवे में ट्रेनों की संख्या के अनुपात में पेंट्रीकार बहुत कम हैं। मिनी पेंट्रीकार शुरू होने पर यात्रियों को ऑर्डर के अनुसार चाय, नाश्ता, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, समोसा, बिरयानी सहित अन्य खाद्य सामग्री एजेंसी के कर्मचारी सीट पर मुहैया कराएंगे।

मालूम हो कि थावे-छपरा की रैक दिन बदलकर कटिहार मार्ग पर भी चलती है, वहीं गोड्डा-भागलपुर एक्सप्रेस की बोगियां नंबर बदलकर जयनगर-दरभंगा जाती हैं। ऐसे में थावे और गोड्डा की ट्रेनों में पेंट्रीकार लगने से कटिहार और जयनगर जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। चक्रधरपुर मंडल में टाटानगर-बेंगलुरु साप्ताहिक एक्सप्रेस के पेंट्रीकार का उपयोग कई वर्षों से टाटानगर-अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस में किया जा रहा है।