झारखंड के तीन जिलों में रोजगार मेला, 1500 पदों पर होगी नियुक्ति
खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड परिसर में नियोजनालय की ओर से भर्ती कैंप सुबह 10 से शाम 4 बजे तक लगेगा। यहां बीमा सखी, एलआईसी एडवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, पाइपफिटर, प्लंबर/कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइविंग और सिलाई मशीन ऑपरेटर जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी।
राज्य के तीन जिलों चतरा, खूंटी और हजारीबाग में शनिवार को एक दिवसीय रोजगार मेला और भर्ती कैंप लगाया जाएगा। इन आयोजनों में करीब 1500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आम सूचना जारी की गई है। इन मेलों का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवक-युवतियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी दिलाना है।
जारी आदेश के अनुसार, चतरा के जिला नियोजनालय परिसर में तीसरे चरण का रोजगार मेला सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलेगा। यहां कई निजी कंपनियां भाग लेंगी। इनमें वेल्डर, रिगर, गैस कटर/ग्राइंडर, एसएसटी शिक्षक और पीटी शिक्षक जैसे पद शामिल हैं। इसके अलावा अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय और हाउसकीपिंग, साथ ही सिविल इंजीनियर और ब्यूटीशियन ट्रेनर के पदों पर भी भर्ती होगी।
10 से शाम 4 बजे तक लगेगा कैंप
खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड परिसर में नियोजनालय की ओर से भर्ती कैंप सुबह 10 से शाम 4 बजे तक लगेगा। यहां बीमा सखी, एलआईसी एडवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, पाइपफिटर, प्लंबर/कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइविंग और सिलाई मशीन ऑपरेटर जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। हजारीबाग के सिंदूर स्थित आईटीआई परिसर में कैंप सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक चलेगा।
यहां अप्रेंटिस, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, सीएनसी ऑपरेटर और फोर्कलिफ्ट, शिक्षक जैसे पद प्रमुख हैं। तीनों कैंप में चयन की पूरी प्रक्रिया कंपनियां ही संचालित करेंगी और इसमें नियोजनालय की कोई भूमिका नहीं होगी। अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। उन्हें अपने मूल प्रमाण-पत्र, उनकी छायाप्रति, आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण-पत्र तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आना होगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं हैं, वे झारनियोजन.झारखंड.जीओवी.इन पर या नजदीकी नियोजनालय में निबंधन करा सकते हैं। पहले से निबंधित उम्मीदवारों को दोबारा निबंधन की आवश्यकता नहीं है।
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अदिति शर्मा
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