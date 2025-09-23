jharkhand thakurgaon durga puja bhavani shankar temple झारखंड का 500 साल पुराना मंदिर, जहां आंखों पर पट्टी बांधकर तांत्रिक विधि से होती है पूजा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड का 500 साल पुराना मंदिर, जहां आंखों पर पट्टी बांधकर तांत्रिक विधि से होती है पूजा

झारखंड के बुढ़मू प्रखंड में स्थित 500 साल पुराने भवानी शंकर मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान तांत्रिक विधि से पूजा होती है, मान्यता है कि यहां मूर्ति सिर्फ पूज्यनीय है और इसे खुली आंखों से देखने पर आंखों की रोशनी चली जाती है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 05:54 AM
झारखंड के बुढ़मू प्रखंड में दुर्गा पूजा के मुख्य आकर्षण का केंद्र ठाकुरगांव का ऐतिहासिक भवानी शंकर मंदिर है, यहां तांत्रिक विधि से मां की पूजा की जाती है। भवानी शंकर में पूजा का इतिहास 500 साल से अधिक पुराना है। 1543 ई. के लगभग चेतनाथ बाबा ने रातू महाराज को अष्टधातु की दो मूर्तियां चिंतामणि और भवानी शंकर की युगल मूर्ति दी थी।

चिंतामणि की मूर्ति रातू गढ़ में स्थापित है, जिसकी आज भी वहां पूजा होती है इसके बाद महाराज के छोटे भाई गिंजो लाट ने यहां भवानी शंकर की मूर्ति स्थापित की। 1543 ई में कुंवर गोकुलनाथ शाहदेव ने यहां पूजा की शुरुआत की। यहां अष्टमी को संधि बलि और नवमी को सैकड़ों बकरों के साथ भैंसा की बलि देने की प्रथा है। भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर बकरों और भैंसा की बलि देते हैं।

यहां अब भी निभाई जाती है राजपरिवार की पानबट्टी की परंपरा : यहां राजपरिवार की परंपरा अब भी निभाई जाती है। ठाकुर साहब के उत्तराधिकारी लाल रामक्षण नाथ शाहदेव समेत अन्य सदस्य दशमी के दिन लगने वाले मेले के दिन पानबट्टी करते हैं और क्षेत्र के लोग उनसे पान ग्रहण करते हैं।

मान्यता है कि यहां मंदिर में साक्षात माता विराजमान हैं। इसीलिए आसपास के क्षेत्र में कहीं अन्य जगह पर दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल नहीं बनाया जाता है।

यहां माता की मूर्ति पूज्यनीय है दर्शनीय नहीं

मान्यता है कि यहां स्थापित मां भवानी और भोले शंकर की युगल मूर्ति सिर्फ पूज्यनीय है दर्शनीय नहीं। यहां खुली आंखों से मूर्ति के दर्शन से आंखों की रोशनी चली जाती है। दुर्गा पूजा में पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर मूर्ति का वस्त्र बदलकर पूजा-अर्चना करते हैं। 70 के दशक में यहां से मूर्ति चोरी हो गई थी जो 1989 में सड़क निर्माण के क्रम में रातू इतवार बाजार के पास मिली थी। इसके बाद मूर्ति के स्वामित्व को लेकर हाईकोर्ट में दो साल केस चला तब जाकर 1991 में ठाकुरगांव राजपरिवार के पक्ष में फैसला आया।