Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand temperature will go down rapidly whole week weather forecast
झारखंड में तेजी से गिरेगा तापमान, बढ़ जाएगी ठंड; मौसम विभाग ने क्या बताया

झारखंड में तेजी से गिरेगा तापमान, बढ़ जाएगी ठंड; मौसम विभाग ने क्या बताया

संक्षेप: झारखंड में सर्द हवा ने तापमान को गिरा दिया। पिछले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक कमी दर्ज गई है।

Sun, 9 Nov 2025 07:14 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Jharkhand Weather: झारखंड में सर्द हवा ने तापमान को गिरा दिया। पिछले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक कमी दर्ज गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले तीन दिन में इसके और नीचे जाने के आसार हैं। इसके चलते सुबह में ठंड और कुहासा का प्रकोप बढ़ सकता है।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक राज्य में ठंडी हवा की गतिविधि बढ़ रही है। यह अगले चार दिन तक जारी रहेगी। ठंडी हवा के चलते तापमान और गिरेगा। रात में नमी होने और ठंड के कारण कोहरा भी घना हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान लातेहार का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री रहा। राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान तीन-तीन डिग्री तक नीचे गिरे। रांची के तापमान में 2.2 डिग्री तक की कमी आई है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 2.8 और न्यूनतम पारा 1.4 डिग्री नीचे चला गया। चाईबासा का अधिकतम तापमान सर्वाधिक 31.8 और न्यूनतम 16.6 डिग्री रहा। रांची का अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम 15.2 डिग्री दर्ज किया गया।

रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत राज्य में अगले 3 दिन के दौरान ठंड और बढ़ेगी। विशेषकर रात के तापमान में तीन से चार डिग्री तक की और कमी आ सकती है। रांची समेत सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी आएगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
