तेजी से गिरेगा झारखंड का तापमान, कल से बढ़ जाएगी ठंड; पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

Jharkhand Weather Forecast: झारखंड में ठंड धीरे-धीरे बढ़ रही है। राजधानी समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में ठंड अधिक है। इन जिलों में सुबह में कनकनी बढ़ गयी है। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार से ठंड और बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि संताल और उत्तर के कुछ जिलों में अपेक्षाकृत कम ठंडा है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान दक्षिणी जिलों की तुलना में चार से पांच डिग्री तक अधिक है। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन, शनिवार से न्यूनतम तापमान में तेजी से कमी आने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान कुहासा भी बढ़ेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, बोकारो में न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। रांची का 15.3 डिग्री रहा। वहीं, संताल के छह जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री के बीच रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, राज्य में गत वर्ष मानसून की बारिश अधिक हुई है। अक्तूबर माह में भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। इससे वातावरण और सतह में नमी की मौजूदगी है। बादल छटने के साथ ही उत्तर की ठंडी हवा आ रही है।