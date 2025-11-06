तेजी से गिर रहा झारखंड का तापमान, पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम; IMD ने बताया

संक्षेप: रांची सहित पूरे झारखंड में बुधवार को भी ठंड में वृद्धि हुई। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान गिरने का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले दो दिन ठंड में वृद्धि नहीं होगी। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

Jharkhand Weather Forecast: रांची सहित पूरे झारखंड में बुधवार को भी ठंड में वृद्धि हुई। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान गिरने का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले दो दिन ठंड में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन, उसके बाद रांची समेत राज्य के अलग-अलग भागों का न्यूनतम तापमान दो से तीन डिग्री तक गिर सकता है। इससे ठंड और बढ़ेगी। सुबह में कनकनी रहेगी।

रांची का बुधवार को न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, एक दिन पूर्व इसका तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी का न्यूनतम 12.9 डिग्री रहा। राज्य में पाकुड़ का तापमान सबसे अधिक 20.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, दिन में अच्छी धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य रहा। राज्य में चाईबासा का अधिकतम सर्वाधिक 32.8 डिग्री दर्ज किया गया। रांची का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री रहा। यहां का सामान्य तापमान सामान्य के मुकाबले एक डिग्री कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले दो दिन के दौरान राज्य में पश्चिमी हवाओं के रूख मंद होने से दो दिन ठंड की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन, इसके बाद हवा के रूख में तेजी आएगी। राज्य के उत्तरी भागों में अब धुंध बढ़ेगी। रात में कुहासा रहेगा। इससे सुबह में कनकनी बढ़ेगी। पूरे राज्य में न्यूनतम पारा सामान्य से कम हो गया है।

प्रमुख जिलों का न्यूनतम पार डिग्री में सिमडेगा 12.5

पश्चिमी सिंहभूम 12.9

खूंटी 12.9

लोहरदगा 13.5

रांची 14.9

मेदिनीनगर 15.1

हजारीबाग 15.6

जमशेदपुर 15.8