रांची के JSCA स्टेडियम में झारखंड टी-20 के फाइनल के दौरान भगदड़; 35 घायल
झारखंड टी 20 क्रिकेट लीग का मैच देखने को उमड़ी भीड़ के बीच मंगलवार को जेएससीए स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। इसमें कई लोग घायल बताए जाते हैं।
झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार रात को एक गंभीर घटना हो गई। रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर झारखंड प्रीमियर लीग T-20 क्रिकेट के फाइनल मैच के दौरान भगदड़ मच गई। बताया जाता है कि भीड़ लगातार स्टेडियम के गेट से प्रवेश कर रही थी। इसी बीच अचानक दर्शकों में अफरातफरी मची और हालात भगदड़ जैसे बन गए। इस घटना में कई लोग घायल बताए जाते हैं।
दोपहर से ही जमा होने लगी थी भीड़
प्राप्त जानकारी के अनुसार, फाइनल मुकाबले को लेकर काफी पहले से ही लोग जमा होने लगे थे। अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ था कि हजारों लोग मौके पर पहुंच गए। गेट पर हो रही जांच और तलाशी की प्रक्रिया धीमी थी। इस वजह से लंबी कतारें लग गईं। भीड़ बढ़ने के कारण दर्शकों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। आलम यह कि हालात बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई। भारी भीड़ को नियंत्रित करने में आयोजक पूरी तरह विफल साबित हुए।
35 घायल, कुछ की हालत गंभीर
इस घटना में करीब 35 दर्शक घायल बताए जाते हैं। कुछ को गंभीर चोट के कारण राज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। घायलों को पारस अस्पलात, सदर अस्पताल के अलावा नजदीकी अन्य अस्पतालों में ले जाया गया। बताया जाता है कि मैच देखने के लिए 30 हजार से अधिक क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन प्रवेश व्यवस्था बेहद कमजोर रही। दर्शकों को लंबे समय तक गेट के बाहर रोके रखा गया, जिससे भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता गया।
बैरिकेडिंग तोड़े जाने से बिगड़े हालात
हालात तब बिगड़ गए जब प्रवेश नहीं मिलने से नाराज कुछ लोगों ने पश्चिमी गेट (वेस्ट गेट) की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद अफरा-तफरी मच गई और लोगों में जान बचाने की होड़ लग गई। इसके बाद लोगों ने नॉर्थ गेट पर भी जमकर हंगामा किया।
भारी अफरातफरी, गेट तोड़ने की कोशिश
एमएस धौनी पवेलियन (साउथ पवेलियन) की ओर भी भारी अफरातरफी रही। स्टेडियम के गेट बाहर हजारों लोग खड़े थे। लोगों ने गेट बंद होने की स्थिति में उसे तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही गेट खोला गया तो हजारों की भीड़ एकसाथ अंदर दाखिल होने लगी। भीड़ में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। कई लोग गेट के अंदर घुसते ही गिर पड़े और शोर मचाने लगे। इस दौरान कई घायल हुए। हालांकि घायलों को मीडिया गैलरी के बाहर प्राथमिक इलाज भी दिया गया।
सुरक्षा के नहीं थे पर्याप्त इंतजाम
स्थानीय लोगों का आरोप है कि आयोजकों ने भीड़ के अनुमान के अनुरूप सुरक्षा और प्रवेश प्रबंधन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की थी। पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी और बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण हालात बेकाबू हो गए।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप
स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि यदि समय रहते भीड़ को काबू करने के उपाय किए गए होते तो स्थिति टाली जा सकती थी। घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। घटना ने आयोजन प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दर्शकों का कहना है कि लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद आयोजकों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसका खामियाजा क्रिकेट प्रेमियों को भुगतना पड़ा।
मंत्री इरफान अंसारी बोले- अलर्ट पर हैं सारे अस्पताल
इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का घटना पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घायलों के बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तत्परता के साथ राहत और इलाज में लगा हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सभी घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है।
फोर्स तैनात, काबू में हालात
रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन ने कहा कि यह घटना अत्यधिक भीड़ की वजह से हुई। अब स्थिति पूरी तरह काबू में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हादसे में घायल लोगों को शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है।
(हिन्दुस्तान संवाददाता और एएनआई के इनपुट पर आधारित)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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