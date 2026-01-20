Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand Sweden trade relations to get a boost special roundtable meeting to be held in April
झारखंड-स्वीडन के बीच व्यापारिक रिश्तों को मिलेगा बढ़ावा, CM हेमंत सोरेन से मिले खास अधिराकारी

संक्षेप:

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा की महिला और बाल विकास समिति की अध्यक्ष सह विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन एवं झारखंड के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन-इंडिया बिज़नेस काउंसिल की चीफ इंडिया रिप्रेज़ेंटेटिव सेसिलिया ओल्डने ने शिष्टाचार भेंट की।

Jan 20, 2026 05:25 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा की महिला और बाल विकास समिति की अध्यक्ष सह विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन एवं झारखंड के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन-इंडिया बिज़नेस काउंसिल की चीफ इंडिया रिप्रेज़ेंटेटिव सेसिलिया ओल्डने ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर झारखंड और स्वीडन के बीच व्यापारिक सहयोग को और सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा हुई।

सेसिलिया ओल्डने ने झारखंड के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने में स्वीडन-इंडिया बिज़नेस काउंसिल की ओर से पूर्ण सहयोग का प्रस्ताव रखा। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में 50 से अधिक स्वीडिश कंपनियां भारत में सक्रिय रूप से व्यापार कर रही हैं और भविष्य में झारखण्ड इन कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य बन सकता है।

अप्रेल में राउंडटेबल बैठक

बैठक के दौरान दावोस में हुई इस चर्चा और मख्यमंत्री के पिछले वर्ष के स्वीडन दौरे के दौरान स्वीडिश कंपनियों जैसे वोल्वो और अन्य के साथ हुई वार्ताओं के निष्कर्षों और आगे के कार्यबिंदुओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी अप्रैल माह में एक विशेष राउंडटेबल बैठक के आयोजन पर भी सहमति बनी। प्रस्तावित राउंडटेबल में अर्बन मोबिलिटी, विशेष रूप से शहरी परिवहन के फाइननसिंग से जुड़े विषयों पर भी चर्चा किए जाने पर भी बात हुई।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि झारखण्ड सरकार द्वारा हर वर्ष लाखों की संख्या में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को साइकिलें उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि उन्हें शिक्षा जारी रखने में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने स्वीडन-इंडिया बिज़नेस काउंसिल से अपील किया कि राज्य में साइकिलों के उपयोग तथा विद्यालयी बच्चों के लिए ई-साइकिल की संभावनाओं पर एक फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें, जिससे यह आंकलन किया जा सके कि किस प्रकार ई-साइकिलों को बच्चों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकता है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Jharkhand
