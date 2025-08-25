संदेह के घेरे में सूर्या हांसदा का एनकाउंटर, बीजेपी ने JMM नेता के बयान से जोड़ा लिंक

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 11 जून 2025 को गोड्डा में झामुमो की सभा में एक नेता द्वारा दिए गए विवादित बयान और उसके अगले ही दिन सूर्या पर मुकदमा दर्ज किया जाना संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा को अपराधी बताने का पुलिस का दावा तथ्यहीन है

झारखंड की राजनीति में सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला एक बार फिर गरमा गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को राज्य सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना सत्तापक्ष और माफिया गठजोड़ की साजिश का नतीजा है। मरांडी ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि गोड्डा के सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की हत्या पुलिस कार्रवाई के नाम पर की गई।

मरांडी ने कहा कि 11 जून 2025 को गोड्डा में झामुमो की सभा में एक नेता द्वारा दिए गए विवादित बयान और उसके अगले ही दिन सूर्या पर मुकदमा दर्ज किया जाना संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा को अपराधी बताने का पुलिस का दावा तथ्यहीन है, क्योंकि दर्ज 24 मामलों में से 14 में वे बरी हो चुके थे। कई मामलों में वे जमानत पर थे और कुछ अभी विचाराधीन थे।

मरांडी ने सवाल उठाया कि पुलिस जिस घटना (27 मई) का हवाला दे रही है, उस दिन सूर्या अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि एनकाउंटर की कहानी भी संदिग्ध है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने के निशान पेट में पाए गए, जबकि पुलिस का कहना है कि वह भाग रहे थे। प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने भी प्रेसवार्ता में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ नहीं है और इसमें कई संदेह हैं। उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम कराने और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है।