सूर्या हंसदा की मौत पर सियासत तेज, CBI जांच की मांग को लेकर BJP करेगी प्रदर्शन

झारखंड में कथित मुठभेड़ में मारे गए सूर्या हांसदा की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष में बैठी भाजपा लगातार सूर्या की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। अब इस मांग को पार्टी और बुलंद करने वाली है। झारखंड बीजेपी प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी 11 सितंबर को राज्य के 216 प्रखंडों में प्रदर्शन करेगी।।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता मरांडी ने यह भी कहा कि बीजेपी रांची के नगरी में एक अस्पताल परियोजना के लिए आदिवासी किसानों से जबरन ली गई जमीन को लौटाने की मांग भी उठाएगी। यह परियोजना राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के विस्तार के लिए है। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरांडी ने कहा, "हम 11 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम के बाद राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे।"

मरांडी ने कहा, "बीजेपी विधानसभा से लेकर सड़क तक, पुलिस की ओर से सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की हत्या और रिम्स-2 परियोजना के लिए नगरी के आदिवासी किसानों से जबरन जमीन लेने के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती रही है।" पुलिस ने बताया कि सूर्या हांसदा, जिसने कई विधानसभा चुनाव लड़े थे और कई आपराधिक मामलों में भी वांछित था, उसे 10 अगस्त को देवघर के नवाडीह गांव से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, जब उसे छिपाए गए हथियार बरामद करने के लिए राहाड़बदिया पहाड़ियों पर ले जाया जा रहा था, तब कथित मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि हांसदा ने मौके से भागने की कोशिश करते हुए कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर उन पर गोली चला दी थी। गोड्डा पुलिस के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई।