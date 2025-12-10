घटिया देशी शराब से झारखंड को हुआ 136 करोड़ का नुकसान, ACB ने किसे बताया मास्टरमाइंड?

संक्षेप: ACB रिपोर्ट में मामला खुलकर सामने आया, तो हर कोई हैरान है कि महुआ प्लेन ब्रांड की शराब की सप्लाई करके सरकार को चूना लगाया है। ACB की जांच में इस घोटाले के लिए छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब कारोबारी को इसके लिए आरोपी बनाय है।

झारखंड में घटिया देशी शराब की सप्लाई करके कारोबारियों ने राज्य सरकार को 136 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। ACB रिपोर्ट में मामला खुलकर सामने आया, तो हर कोई हैरान है कि महुआ प्लेन ब्रांड की शराब की सप्लाई करके सरकार को चूना लगाया है। ACB की जांच में इस घोटाले के लिए छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब कारोबारी नवीन केडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें अभियुक्त बनाया गया है।

घटिया देशी शराब से लगाया करोड़ों का चूना नवीन केडिया के बारे में जानने से पहले समझिए कि सरकार को इतना बड़ा नुकसान कैसे पहुंचाया गया? एसीबी की रिपोर्ट में सामने आया है कि नवीन केडिया की कंपनी देशी शराब और विदेशी शराब बनाती है। यह कंपनी झारखंड में देशी शराब की सप्लाई करती थी। शराब की आपूर्ति के दौरान होलसेल से जुड़े नियमों में अनदेखी पाई गई थी।

आपको ये भी बता दें कि जिस ओम साई बेवरेज के जरिए नवीन की कंपनी शराब की सप्लाई करती थी, उसके निदेशक को पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि झारखंड में इन लोगों ने घटिया देशी शराब की आपूर्ति की थी। महुआ प्लेन ब्रांड की बोतलों में संदिग्ध पदार्थ भी मिले थे। इसके चलते मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर से इंकार नहीं किया जा सकता है।