Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand suffers loss of Rs 136 crore due to substandard country liquor, ACB names Naveen Kedia as accused
घटिया देशी शराब से झारखंड को हुआ 136 करोड़ का नुकसान, ACB ने किसे बताया मास्टरमाइंड?

घटिया देशी शराब से झारखंड को हुआ 136 करोड़ का नुकसान, ACB ने किसे बताया मास्टरमाइंड?

संक्षेप:

ACB रिपोर्ट में मामला खुलकर सामने आया, तो हर कोई हैरान है कि महुआ प्लेन ब्रांड की शराब की सप्लाई करके सरकार को चूना लगाया है। ACB की जांच में इस घोटाले के लिए छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब कारोबारी को इसके लिए आरोपी बनाय है।

Dec 10, 2025 03:28 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share

झारखंड में घटिया देशी शराब की सप्लाई करके कारोबारियों ने राज्य सरकार को 136 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। ACB रिपोर्ट में मामला खुलकर सामने आया, तो हर कोई हैरान है कि महुआ प्लेन ब्रांड की शराब की सप्लाई करके सरकार को चूना लगाया है। ACB की जांच में इस घोटाले के लिए छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब कारोबारी नवीन केडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें अभियुक्त बनाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटिया देशी शराब से लगाया करोड़ों का चूना

नवीन केडिया के बारे में जानने से पहले समझिए कि सरकार को इतना बड़ा नुकसान कैसे पहुंचाया गया? एसीबी की रिपोर्ट में सामने आया है कि नवीन केडिया की कंपनी देशी शराब और विदेशी शराब बनाती है। यह कंपनी झारखंड में देशी शराब की सप्लाई करती थी। शराब की आपूर्ति के दौरान होलसेल से जुड़े नियमों में अनदेखी पाई गई थी।

आपको ये भी बता दें कि जिस ओम साई बेवरेज के जरिए नवीन की कंपनी शराब की सप्लाई करती थी, उसके निदेशक को पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि झारखंड में इन लोगों ने घटिया देशी शराब की आपूर्ति की थी। महुआ प्लेन ब्रांड की बोतलों में संदिग्ध पदार्थ भी मिले थे। इसके चलते मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अब जानिए कौन हैं नवीन केडिया

नवीन केडिया कोई साधारण नाम नहीं है। वह मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के संचालक हैं। उनका शराब का काफी लंबा-चौड़ा कारोबार है। छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश में भी उनके कारोबार का साम्राज्य फैला हुआ है। आपको बतातें चलें कि छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में भी उनका नाम सामने आया था। इस सिलसिले में पहले से ही उनके खिलाफ वहां की एसीबी और ईडी जांच कर रही है। अब नया मामला झारखंड से जुड़ा है, जिसमें एसीबी ने उन्हें अभियुक्त बनाया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।