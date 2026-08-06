देवेंद्र महतो ने भूख हड़ताल खत्म नहीं की, सोनम वांगचुक के कहने पर सिर्फ...; छात्रों का दावा
JPSC और JSSC CGL भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों ने दावा किया है कि देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं की है। सोनम वांगचुक के कहने पर उन्होंने सिर्फ पानी पिया क्योंकि उनके होंठ सूख गए थे।
भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों ने दावा किया है कि देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं की है। छात्र राहुल क्रांति ने कहा कि छात्रों के बातचीत के लिए तैयार होने के बावजूद राज्य सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। 10 अगस्त को राज्य विधानसभा के घेराव की योजना से पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने JPSC और JSSC CGL भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। एएनआई से बातचीत में राहुल क्रांति ने कहा कि छात्रों के बातचीत के लिए तैयार होने के बावजूद राज्य सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्रांति ने बताया कि भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विरोध कर रहे छात्रों का हाल-चाल जानने या उन्हें नैतिक समर्थन देने के लिए भी उनसे मुलाकात नहीं की है।
हम बातचीत के लिए तैयार
राहुल क्रांति ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन, सरकार के कामों और मीडिया से मिल रही खबरों को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वे हमारी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक रुख अपना रहे हैं। सरकार का कहना है कि वे अपनी एजेंसियों के जरिए मामले की जांच कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो सीबीआई जांच के आदेश देने में क्या दिक्कत है? शुरुआत में हम चाहते थे कि सरकार का प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शन वाली जगह पर आए। लेकिन, सरकार की तरफ से इस बारे में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर हमने बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। हम पिछले तीन दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। हमारी सेहत लगातार बिगड़ रही है और हम हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते जा रहे हैं। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव तय है। अब तक, माननीय मुख्यमंत्री हमारा हाल-चाल जानने तक नहीं आए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग
एक और प्रदर्शनकारी छात्र ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ने JPSC और JSSC CGL भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रदर्शनकारी छात्र ने अपनी बिगड़ती सेहत के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि खड़े होने की कोशिश करने पर उन्हें चक्कर आते हैं। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए वह कम से कम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई तरह की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सोनम वांगचुक ने उनसे कम से कम थोड़ा पानी पीने का आग्रह किया था। उन्होंने सिर्फ इसलिए पानी पिया क्योंकि उनके होंठ सूख गए थे। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि देवेंद्र नाथ ने हड़ताल खत्म नहीं की है। जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मान लेती, हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे। अब हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि वे अपने पद के लायक नहीं हैं। उन्हें बेंगलुरु से लौटे हुए इतना समय हो गया है, फिर भी उन्होंने हालात पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
यह 'बैकडोर' नियुक्तियों का मामलाः मंत्री
इस बीच, झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि JPSC परीक्षा से जुड़े मामले असल में गलत तरीकों से 'बैकडोर' नियुक्तियों का मामला हैं, न कि पेपर लीक का। ऐसी गड़बड़ियों में मदद करने के लिए एजेंसी को जिम्मेदार ठहराते हुए किशोर ने इस मामले में सरकार की जिम्मेदारी के बारे में सवाल उठाया। मंत्री ने कहा कि यह पेपर लीक का मामला नहीं है। यह गलत तरीकों से 'बैकडोर' के जरिए नियुक्तियां करने का मामला है। भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने, प्रश्न पत्र तैयार करने या ऐसी गड़बड़ियों में मदद करने वाली एजेंसी ही इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी यह पक्का करना है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री और हमारी सरकार, दोनों ने ही यह वादा किया है। असली छात्र न्याय और इस मुद्दे का निष्पक्ष समाधान चाहते हैं। सरकार भी यह पक्का करना चाहती है कि किसी को भी बेवजह परेशानी न हो। इसीलिए मैंने राज्य में विपक्ष से सरकार का सहयोग करने की अपील की, ताकि छात्रों से जुड़े इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके।
10 तारीख को विधानसभा का घेराव
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC), JSSC CGL और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर बढ़ते विरोध के बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने घोषणा की कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारी राधे कुमार ने कहा कि कल एसडीओ समेत कुछ सरकारी अधिकारी हमसे मिलने आए थे और हमने उन्हें अपनी मांगें बताईं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो हजारों छात्र 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी JPSC और JSSC CGL परीक्षाओं और TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) के जरिए आयोजित अन्य भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इन परीक्षाओं को रद्द करने के बाद हम सीबीआई और ईडी से जांच की मांग करते हैं और JSSC, JPSC और CGL परीक्षा प्रणालियों में व्यापक सुधार चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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