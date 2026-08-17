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पता नहीं चलेगा कि ये चिंगारी कब आग बन जाएगी; झारखंड के CM से क्या बोले प्रदर्शनकारी

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में छात्र आंदोलन को 24 दिन हो गए हैं। 14 दिनों से अनशन पर एक आंदोलनकारी छात्र ने सीएम सोरेन से कहा कि पता नहीं चलेगा कि यह चिंगारी कब आग बन जाएगी…।

jharkhand student protester warn CM Hemant Soren
छात्र आंदोलनकारी ने सीएम हेमंत सोरेन को चेतावनी दी है।

जेपीएसएसी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के साथ आज सरकार के बीच अहम वार्ता है। इससे पहले कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है। संभावना है कि सरकार छात्रों के साथ बातचीत के बाद परीक्षाओं को लेकर कुछ बड़े निर्णय लिए जाएं। इस बीच 1 दिन से अनशन पर बैठे एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। लगता नहीं है कि हम ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी।

झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले के आरोप में अनशन पर बैठे एक प्रदर्शनकारी छात्र प्रेम नायक ने कहा, “आज धरने का 24वां दिन है और मेरी भूख-हड़ताल का 14वां दिन है...स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। लगता नहीं है कि हम ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएंगे लेकिन इस लड़ाई में आखिरी सांस तक, इस देश, इस राज्य के लिए हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे... सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि आप अभी भी हमारे बारे में कुछ सोचिए नहीं तो जो बच्चे धीरे-धीरे उग्र होते जा रहे हैं,आपको पता नहीं चलेगा कि ये चिंगारी कब आग बन जाएगी।”

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मंत्रियों के भरोसे मत छोड़िए, सीएम सोरेन खुद लें जिम्मेदारी

छात्र ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री से हम कहेंगे कि आप खुद इन बातों का संज्ञान लीजिए, मंत्रियों पर कोई बात मत छोड़िए... ये बहुत ही गंभीर विषय है... हमें वार्ता करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती है, मांगों को माना नहीं जाता है... उम्मीद है कि सरकार पर जो दबाव है, इससे अच्छा रास्ता निकलेगा और वे हमारे लिए, झारखंड के लिए अच्छे कदम उठाएंगे।

छात्रों को सरकार से सकारात्मक उम्मीद

छात्रों को उम्मीद है कि सरकार वार्ता के जरिए उनकी मांगों का ठोस समाधान निकालेगी। वहीं, सरकार के लगातार वार्ता के लिए आगे आने से संकेत मिल रहे हैं कि वह आंदोलन को समाप्त कराने और विवाद का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है। अब सबकी नजर सोमवार को होने वाली बैठक पर है। यदि दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती है तो सरकार की ओर से परीक्षाओं से जुड़े अहम फैसले की घोषणा भी संभव है।

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झारखंड के हक व युवाओं के भविष्य को कांग्रेस की रणनीति

झारखंड कांग्रेस ने 18 अगस्त को पुराना विधानसभा सभागार में अतिआवश्यक बैठक निर्धारित की है। इस बैठक में झारखंड के हक, युवाओं के भविष्य और अन्य मुद्दों पर आगे की ठोस रणनीति तय की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू व सह-प्रभारी बेला उपस्थित रहेंगे। इसकी जानकारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने दी।

उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश के राजनीतिक मामलों की समिति (पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी) के सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, सभी जिला प्रभारी व जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इन सभी पदाधिकारियों की भागीदारी से राज्य और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श करते हुए जमीनी स्तर से प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

छात्र आंदोलन और पार्टी की भूमिका पर भी मंथन

राकेश सिन्हा ने कहा कि बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में जेपीएससी व जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में सुधार और छात्र आंदोलनों को लेकर पार्टी की भूमिका व आगे की रणनीति शामिल है। झारखंड के युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि खान व खनिज (विकास व विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 से झारखंड के हितों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर भी बैठक में गंभीर चर्चा होगी। झारखंड के खनिज संसाधनों और राज्य के अधिकारों से जुड़े इस विषय पर कांग्रेस संगठन की भूमिका और आवश्यक कार्ययोजना तय करेगी। भूमि विस्थापित और भूमि प्रभावित लोगों को प्राप्त अधिकारों को सुनिश्चित कराने तथा उन्हें प्रभावी रूप से लागू कराने के साथ-साथ एसआईआर के तहत नोटिस प्राप्त कर रहे लाखों मतदाताओं को आवश्यक सहयोग और सहायता उपलब्ध कराने में संगठन की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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