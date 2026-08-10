झुकेंगे नहीं; झारखंड के विधानसभा घेराव में दिखा 'पुष्पा' भी दिखा
झारखंड के प्रोटेस्ट मार्च में छात्रों का समर्थन करने ‘पुष्पा’ भी पहुंचा। उन्होंने कहा- जंतर-मंतर वाले प्रदर्शन का समर्थन करने कई अभिनेता आए। यहां प्रदर्शन करने वाले भी छात्र हैं।
रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के लिए पूरे झारखंड से छात्र एकजुट हुए। सोमवार सुबह 10 बजे से इन छात्रों ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च किया और धीरे-धीरे नई विधानसभा के परिसर तक पहुंच गए। एक शख्स फिर फिल्मी किरदार पुष्पा के रूप मार्च में पहुंचा और कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम नहीं रुकेंगे।
'विधानसभा घेराव' मार्च में शामिल होते हुए शख्स कहा, झारखंड के छात्र झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा, मैं पुष्पा की तरह विरोध करने आया हूं। लोगों ने मुझे बताया कि बड़े अभिनेता और प्रभावशाली लोग उस विरोध का समर्थन करने के लिए जंतर-मंतर पहुंचे। ये लोग भी छात्र हैं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह मामला राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचना चाहिए और इन छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। माता-पिता अपने बच्चों की मांगों को मानते हैं। सरकार को भी इन छात्रों की मांगों को मानना चाहिए।
पुलिस ने किया लाठीचार्ज
इससे पहले परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में प्रतियोगी परीक्षाओं के हजारों अभ्यर्थियों ने सोमवार को झारखंड विधानसभा की ओर मार्च किया। एक के बाद एक कई बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे छात्रों पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं। इस दौरान छात्रों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई।
कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में वे घायल हो गए। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब प्रदर्शनकारी नए विधानसभा परिसर की ओर जाने वाले मार्ग पर जगन्नाथपुर मंदिर के पास अंतिम अवरोधक तक पहुंचे थे।
कई छात्रों के घायल होने का दावा
पीयूष कुमार सोनी नाम के एक प्रदर्शनकारी ने कहा,लाठीचार्ज बहुत बर्बर था। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन सरकार ने हम पर लाठियां बरसाईं। ये सिर्फ हमें शारीरिक चोट पहुंचा सकते हैं हमारी सोच को नहीं दबा सकते। उन्होंने दावा किया, कई छात्राओं को भी चोटें आईं। पुलिस ने हमारे सिर, हाथों, चेहरे हर जगह मारा।
हजारीबाग जिले से आए विक्रम कुमार ने दावा किया कि उनके सिर पर चोट आई है। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार हमारे साथ जो कुछ भी कर रही है वह ठीक नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे फिर आपकी पुलिस हम पर लाठियां क्यों बरसा रही थी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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