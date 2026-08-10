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झुकेंगे नहीं; झारखंड के विधानसभा घेराव में दिखा 'पुष्पा' भी दिखा

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के प्रोटेस्ट मार्च में छात्रों का समर्थन करने ‘पुष्पा’ भी पहुंचा। उन्होंने कहा- जंतर-मंतर वाले प्रदर्शन का समर्थन करने कई अभिनेता आए। यहां प्रदर्शन करने वाले भी छात्र हैं।

झुकेंगे नहीं; झारखंड के विधानसभा घेराव में दिखा 'पुष्पा' भी दिखा
झारखंड के विधानसभा घेराव में दिखा 'पुष्पा' भी दिखा

रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के लिए पूरे झारखंड से छात्र एकजुट हुए। सोमवार सुबह 10 बजे से इन छात्रों ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च किया और धीरे-धीरे नई विधानसभा के परिसर तक पहुंच गए। एक शख्स फिर फिल्मी किरदार पुष्पा के रूप मार्च में पहुंचा और कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम नहीं रुकेंगे।

'विधानसभा घेराव' मार्च में शामिल होते हुए शख्स कहा, झारखंड के छात्र झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा, मैं पुष्पा की तरह विरोध करने आया हूं। लोगों ने मुझे बताया कि बड़े अभिनेता और प्रभावशाली लोग उस विरोध का समर्थन करने के लिए जंतर-मंतर पहुंचे। ये लोग भी छात्र हैं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह मामला राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचना चाहिए और इन छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। माता-पिता अपने बच्चों की मांगों को मानते हैं। सरकार को भी इन छात्रों की मांगों को मानना ​​चाहिए।

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

इससे पहले परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में प्रतियोगी परीक्षाओं के हजारों अभ्यर्थियों ने सोमवार को झारखंड विधानसभा की ओर मार्च किया। एक के बाद एक कई बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे छात्रों पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं। इस दौरान छात्रों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई।

कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में वे घायल हो गए। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब प्रदर्शनकारी नए विधानसभा परिसर की ओर जाने वाले मार्ग पर जगन्नाथपुर मंदिर के पास अंतिम अवरोधक तक पहुंचे थे।

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कई छात्रों के घायल होने का दावा

पीयूष कुमार सोनी नाम के एक प्रदर्शनकारी ने कहा,लाठीचार्ज बहुत बर्बर था। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन सरकार ने हम पर लाठियां बरसाईं। ये सिर्फ हमें शारीरिक चोट पहुंचा सकते हैं हमारी सोच को नहीं दबा सकते। उन्होंने दावा किया, कई छात्राओं को भी चोटें आईं। पुलिस ने हमारे सिर, हाथों, चेहरे हर जगह मारा।

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हजारीबाग जिले से आए विक्रम कुमार ने दावा किया कि उनके सिर पर चोट आई है। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार हमारे साथ जो कुछ भी कर रही है वह ठीक नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे फिर आपकी पुलिस हम पर लाठियां क्यों बरसा रही थी।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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