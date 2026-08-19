झारखंड में 44 परीक्षाएं रद्द पर छात्र जारी रखेंगे आंदोलन, कहा- 2 मांगें पूरी नहीं हुईं
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कुल 44 परीक्षाएं रद्द और उनकी सीआईडी जांच की संतुति दे चुकी है। बावजूद इसके रांची में छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। उनकी दो मांगें अभी भी अधूरी हैं।
Jharkhand Student Protest: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर 25 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल समेत 22 प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अधिसूचना के अनुसार जेएसएससी-सीजीएल समेत 22 प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द की गईं हैं। वहीं, 2014 से अब तक जेपीएससी व जेएसएससी के जरिए हुई 17 परीक्षाओं, परिणामों और नियुक्तियों की जांच सीआईडी करेगी। हालांकि इसके बावजूद रांची में छात्रों का आंदोलन नहीं थमा है। आंदोलनकारियों ने दो टूक कहा है कि जब तक सीबीआई जांच और अन्य परीक्षाएं जो मांगों में शामिल हैं, उन्हें भी मान नहीं लिया जाता... भूख हड़ताल और प्रदर्शन जारी रहेगा।
छात्रों की दो मांगे क्या हैं?
रांची में आंदोलनकारी छात्रों का जैपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन जारी है। एक प्रदर्शनकारी सविता कुमारी ने पीटीआई से बातचीत में कहा, “हमारा प्रदर्शन अभी भी जारी है और भूख हड़ताल भी चल रही है। हमारी मांग सीबीआई जांच की है, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं की हैं। एक्साइज कांस्टेबल, नगर निकाय और पीजीटी समेत कई परीक्षाएं अभी तक रद्द नहीं की गई हैं। हमें जांच के लिए बनाई गई किसी कमेटी के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए हम अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं।”
सरकार ने क्या फैसले लिए
सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षतात में समिति गठित करने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले का बड़ा असर जेएसएससी-सीजीएल पर पड़ा है। एसआईटी जांच और सीआईडी अनुसंधान में आए तथ्यों के आधार पर इसे रद्द किया गया है। इसके साथ ही टीडीपीएल से कराई गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। रद्द की गईं 22 परीक्षाओं में से 19 का आयोजन टीडीपीएल के जरिए हुआ था।
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा
जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े अनियमितता मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। इसके लिए सरकार हाईकोर्ट से अनुरोध करेगी। इससे लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा व दोषियों पर समय से कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
अधिसूचना के अनुसार जेपीएससी द्वारा आयोजित छह परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं का प्रारंभिक कार्य टीडीपीएल से अलग किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया गया था। जांच के दौरान कुछ तथ्य मिले थे, जिसपर सरकार ने इस एजेंसी की क्रेडेंशियल्स की जांच सीआईडी को सौंप दी है। जांच पूरी होने और अगले आदेश तक इन परीक्षाओं का कार्य स्थगित रहेगा।
अनियमितता के आरोप के बाद ये परीक्षाएं हुईं रद्द
1 विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों की भर्ती (वि. संख्या 09/2025) 23 पद
2 सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती, बैकलॉग (वि. संख्या 10/2025) 8 पद
3 सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती, नियमित (वि. संख्या 11/2025) 7 पद
4 ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती (वि. संख्या 12/2025) 30 पद
5 इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर भर्ती, बैकलॉग (वि. संख्या 02/2026) 11 पद
6 पॉलिटेक्निक/महिला पॉलिटेक्निक में लेक्चरर भर्ती, बैकलॉग (वि. संख्या 03/2026) 6 पद
7 पॉलिटेक्निक/महिला पॉलिटेक्निक में लेक्चरर भर्ती, नियमित (वि. संख्या 04/2026) 349 पद
8 मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग के सहायक प्रोफेसर (वि. संख्या 07/2026) 90 पद
9 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (वि. संख्या 22/2023) 138 पद
10 सहायक वन संरक्षक भर्ती (वि. संख्या 03/2024) 78 पद
11 वन क्षेत्र पदाधिकारी भर्ती (वि. संख्या 04/2024) 170 पद
12 सहायक लोक अभियोजक भर्ती, बैकलॉग (वि. संख्या 05/2025) 26 पद
13 सहायक लोक अभियोजक भर्ती, नियमित (वि. संख्या 06/2025) 134 पद
14 झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (वि. संख्या 01/2026) 103 पद
15 झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, बैकलॉग-2025 (वि. संख्या 05/2026) 45 पद
16 झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, बैकलॉग-2023 (वि. संख्या 06/2026) 7 पद
17 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी (फूड सेफ्टी ऑफिसर) भर्ती (वि. संख्या 18/2023) 54 पद
18 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भर्ती (वि. संख्या 21/2023) 62 पद
19 संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 (वि. संख्या 01/2024) 342 पद
20 छठी सीमित उप समाहर्ता भर्ती परीक्षा (वि. संख्या 11/2018) 28 पद
21 झारखंड पात्रता परीक्षा-2024 (विज्ञापन संख्या 08/2025)
22 संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा (वि. संख्या 10/2023) 1932 पद
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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