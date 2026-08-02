झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने CJP से मांगा समर्थन, क्या बोले अभिजीत दीपके? VIDEO
Jharkhand Student Protest: झारखंड में JPSC और JSSC-CGL भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने CJP से समर्थन मांगा। वीडियो कॉल पर अभिजीत दीपके ने छात्रों को पूरा समर्थन देने और उनकी हर जरूरत पूरी करने का भरोसा दिया।
Jharkhand Student Protest: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से भी समर्थन मांगा है। CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्र वीडियो कॉल पर उनसे और CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका से बात करते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान छात्रों ने जंतर-मंतर आंदोलन का जिक्र करते हुए CJP के समर्थन की मांग की।
झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने CJP से मांगा समर्थन
वीडियो कॉल में एक छात्रा कहती है, “हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने जंतर-मंतर पर आंदोलन किया, उसे देखकर सरकार को झुकना पड़ा। सरकार सोच रही थी कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, अगर झुकाने वाला होना चाहिए। सर, आपने हमारी बातें सुनीं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।”
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके बोले- हम आपके साथ हैं
छात्रा की बात सुनने के बाद अभिजीत दीपके ने कहा, “झारखंड में आंदोलन कर रहे आप सभी छात्रों के साथ हम पूरी मजबूती से खड़े हैं। हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। आपकी जो भी जरूरत होगी, हमें बताइए। हम हर संभव जरूरत पूरी करेंगे, ताकि आपका आंदोलन और मजबूत हो सके। आपकी सभी मांगों का हम समर्थन करते हैं और उन्हें आगे भी उठाएंगे।” इस पर छात्रा ने जवाब देते हुए कहा, “जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।”
झारखंड में छात्र क्यों कर रहे आंदोलन, क्या है मामला?
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, JSSC-CGL और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सैकड़ों छात्र पिछले 29 जुलाई से रांची के एक स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आंदोलन रविवार को लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा।
प्रदर्शनकारी 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने, पिछले सात वर्षों में JPSC और JSSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच, भर्ती एजेंसियों में सुधार और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि केवल CID जांच से उन्हें भरोसा नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए।
छात्रों ने आंदोलन के दौरान “जेपीएससी में CBI जांच का आदेश दो”, “छात्र एकता जिंदाबाद” और “हेमंत सोरेन शर्म करो” जैसे नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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