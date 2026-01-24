Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand stone pelting in keredari block area in hazaribagh during saraswati procession
झारखंड के हजारीबाग सरस्वती जुलूस के दौरान झड़प और पत्थरबाजी; कई जख्मी, फोर्स तैनात

झारखंड के हजारीबाग सरस्वती जुलूस के दौरान झड़प और पत्थरबाजी; कई जख्मी, फोर्स तैनात

संक्षेप:

झारखंड के हजारीबाग के केरेडारी ब्लॉक इलाके में सरस्वती जुलूस के दौरान भारी बवाल की खबर है। बताया जाता है कि जुलूस के दौरान दो समूहों में झड़प और पत्थरबाजी हुई। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है।

Jan 25, 2026 01:23 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

झारखंड के हजारीबाग जिले के केरेडारी ब्लॉक क्षेत्र में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प और पथराव की घटना हुई है। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और शांतिपूर्ण है। पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने और मामले की गहराई से जांच करने में जुटी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, केरेडारी के बेलतू में मां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान शनिवार को गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विसर्जन जुलूस निर्धारित मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते पथराव होने लगा। इससे अफरा-तफरी मच गई। पथराव में कुछ पुलिस जवानों समेत कई युवक चोटिल हो गए। सभी की नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में मरहम पट्टी की गई।

सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और भीड़ को तितिर-बितिर कर के स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। मूर्ति विसर्जन का काम प्रशासन की निगरानी में कराया गया। घटना के संबंध में हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने संयम बरतने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। घटना की जांच की जा रही है।

हजारीबाग शहर के विभिन्न इलाकों कुम्हारटोली, बाबूगांव, मटवारी, इंद्रपुरी, दीपूगढ़ा, कोर्रा, हीराबाग, ओकनी, मालवीय मार्ग, नूरा, पुलिस लाइन से मां सरस्वती का विसर्जन जुलूस धूमधाम से निकाला गया। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। हालांकि इन सबके बीच जिले के केरेडारी ब्लॉक क्षेत्र में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प और पथराव की घटना सामने आई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में DDA के 1712 फ्लैटों की बुकिंग इस डेट से होगी शुरू, 25% तक की छूट
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में हिमस्खलन का खतरा, किन जिलों में येलो और कहां ऑरेंज अलर्ट?
ये भी पढ़ें:हिमाचल में भारी बर्फबारी और ओले गिरने का येलो अलर्ट, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

एसपी हजारीबाग ने बताया कि केरेडारी के बेलतू में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों में झड़प और पथराव की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। एसपी हजारीबाग के अनुसार, अब वहां स्थिति पूरी तरह शांत और नियंत्रण में है। पुलिस नजर बनाए हुए है ताकि दोबारा कोई विवाद न हो और क्षेत्र में शांति बनी रहे।

(पीटीआई और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।