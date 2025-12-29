Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand stone pelted at Police while stopping illegal liquor sale in Bokaro four held
झारखंड में अवैध शराब की बिक्री रोकने गई पुलिस पर हमला, दो पुलिसकर्मी घायल
संक्षेप:
झारखंड के बोकारो जिले में पुलिस पर पथराव की खबर सामने आई है। यहां बदमाशों ने पुलिस पर पथराव कर दिया जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए।
Dec 29, 2025 07:13 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
झारखंड के बोकारो जिले में पुलिस पर पथराव की खबर सामने आई है। यहां बदमाशों ने पुलिस पर पथराव कर दिया जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में एर एसएचओ भी शामिल है। घटना रविवार रात मुफस्सिल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुपुंकी आश्रम के पास की बताई जा रही है।
पुलिस अवैध देसी शराब बेच रहे 15 से 20 बदमाशों के एक ग्रुप को रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान बदमाशों में पथराव शुरू कर दिया। चास के एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया, “एसएचओ प्रकाश मंडल समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं।
पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य को गिरफ्तार करने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।” एसडीपीओ ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया और घटना की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।